Atasha Muhlach ilalampaso mga teen star ngayon

Maraming kakabuging teen celebrity endorser ang anak na babae sa kambal nina Aga Muhlach, Charlene Gonzales, si Atasha Muhlach.

Hindi maampat ang mga papuri na natatanggap nina Aga at Charlene sa kani-kanilang Instagram post, para kay Atasha.

Nakabalandra sa IG ng mag-asawa ang short video ni Atasha na kuha sa pictorial para sa Bench.

Si Atasha ang bagong teen celebrity ng Bench, kung saan halos lahat ng mga young Pinoy star ay image model din.

Sa nasabing video, marami ang humahanga sa ganda ni Atasha, na kuha sa kanyang ina.

Sa ilang anggulo naman nito, makikita ang itsura ng kanyang ama.

Sobra-sobra ang kasiyahan nina Aga at Charlene sa bagong achievement na ito ni Atasha at sa opportunity na ipinagkaloob ni Ben Chan.

“All grown up! I am the happiest for you my princess @atashamuhlach_ Congratulations to everyone involved in making this happen!” sabi ni Aga.

Well, sana nga ay pasukin ni Atasha ang showbiz, at siguradong kaya niyang sundan ang yapak ng kanyang mga magulang. (Rey Pumaloy)