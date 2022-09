Atak vs Reyna bakbakan sa ‘Family Feud’

Ang mga reyna ng sing along bar, at mga Siguion-Reynas, ang magbabakbakan ngayong hapon sa ‘Family Feud’ ni Dingdong Dantes.

Ang mga stand-up comedian na sina Atak Araña, Betty, Sammy, Gie Kinis ang magkakampi sa grupong Atak and the Divas.

Babanggain nila ang mga real-life ‘reyna’ – the Siguion-Reynas led by director/writer Bibeth Orteza; her husband, director Carlitos Siguion-Reyna; daughter, Sara, and son, Rafa.

Kaninong kaharian ang mananaig sa huli?

Bongga, di ba? Sure ako, matitinding tawanan ang magaganap, kaya tutok lang sa ‘Family Feud’ sa GMA-7. (Dondon Sermino)