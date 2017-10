Atak feeling kaakit-akit

Hindi na talaga matutupad ang pangarap na maging star ng comedian na si Atak Arana dahil sa kaso ng acts of lasci­viousness na isinampa laban sa kanya ni Mark Christian Macavinta, isang empleyado ng Okada Manila na ina­akusahan siya ng pag-atake, pandadakma sa pribadong bahagi ng katawan, pagyakap at paghalik sa binata na da­ting contestant ng Lakan ng Turismo noong 2015.

Ang akala yata ni Atak, kaakit-akit siya at may star power kaya hindi papalag ang biktima sa kanyang tangka na panghahalay.

Kung si Harvey Weinstein na isa sa mga powerful movie executive sa Hollywood, hindi nakaligtas sa mga reklamo ng pang-aabuso, si Atak pa kaya?

Kagagaling lamang ni Atak sa Bacolod noong Linggo dahil dumalo siya sa Masskara Festival at nag-check in sa Okada Manila para sa kanyang complimentary room.

Si Macavinta ang bell attendant na naghatid kay Atak sa kuwarto nito na pinangyarihan ng karumal-dumal na insidente.

Nagkaroon ng mga speculation na malakas ang loob ni Atak na abusuhin si Macavinta dahil posible na dati na niyang ginagawan ng kalaswaan ang mga bell attendant ng mga hotel pero ngayon lamang may naglakas-loob na isuplong siya sa pulis.

Favorite singer ni Atak si Regine Velasquez. Ipinagmalaki ni Atak na hindi niya palalampasin ang concert ni Regine pero nabulilyaso ang kanyang plano na panoorin ang second night ng 30th anniversary show ng Asia’s Songbird sa Mall of Asia Arena na hindi kalayuan sa Okada Manila.

Napurnada ang matagal nang balak ni Atak na manood ng concert ni Regine noong October 22 dahil inaresto siya ng Parañaque police.

Hindi kami nagkamali ng pakiramdam namin noon kay Atak kaya hindi namin ikinagulat ang eskandalo na kinasasangkutan niya.

Kasama pa naman si Atak sa cast ng The Barker, ang comedy movie nina Empoy Marquez at Shy Carlos.





Kagabi ang red carpet premiere ng The Barker na tiyak na pinaghandaan din ni Atak na malamang na hindi na nito pinuntahan dahil sa kalaswaan at kahihiyan na siya rin ang may kagagawan.

Carmina at Zoren credibility ang puhunan

Parang natupad ang pangarap ni Carmina Villarroel na maging pharmacist dahil bilang brand ambassador ng CitiDrug, binigyan ang pamil­ya nila ni Zoren Legaspi ng franchise ng competitive generics at branded medicines pharmacy.

Hindi basta pharmacy ang 60-operational outlets ng CitiDrug dahil one-stop-shop drugstore din ito na may convenience store, loading stations, at bills payment services kaya tuwang-tuwa si Cassy, ang nag-iisang anak na babae nina Carmina at Zoren.

“Having a loading station and bills payment services inside the pharmacy is just cool. Sounds so exciting,” ang sabi ni Cassy na maaga pa lang, alam na ang kahalagahan ng pag-iipon ng pera dahil ito ang natutunan nila ng kanyang twin brother na si Mavy mula sa kanilang mga magulang.

“The money they earn from their guestings, for example, is theirs. They can spend it the way they want it provided they spend it wisely,” ang turo nina Carmina at Zoren sa kanilang mga anak.

Sa tulong ng star power at credibility ng pamilya nina Zoren at Carmina, umaasa ang management ng CitiDrug na matutupad ang target nila na magkaroon ng 300 company-owned at franchise stores sa buong bansa kaya magbibigay sila ng discounted franchise packages sa first one hundred applicants.

Maaaring magpadala ng email sa franchising@citidrug.com.ph o puwedeng tumawag sa cellphone number 09277547239 ang mga interesado na magkaroon ng franchise ng drug store na ineendoso ng pamilya nina Zoren at Carmina.