Asymptomatic, mild COVID tablahin sa ospital – DOH

Pinaalalahanan ng Department of Health (DOH) ang mga ospital na huwag nang tanggapin ang mga pasyente na asymptomatic at may mild COVID-19.

Ayon kay Health Usec. Maria Rosario Vergeire ito ay para maiwasan ang pagsisikip at magamit lamang ng mga may malalang kaso ng COVID-19 ang kanilang mga kuwarto.

Sinabi ni Vergeire na sa halip na sa ospital dalhin ang mga asymptomatic at mild case mas makabubuting dalhin sila sa level 1 healthcare facilities o sa temporary treatment and monitoring facilities.

“Ang ginagawa nating paghahanda talaga is to expand more beds para po tayo ay magkaroon ng pag-accommodate sa mga pasyenteng nanga¬ngailangan. We need to be able to navigate patients. ‘Yon po ang kritikal sa atin ngayon,” ayon kay Vergeire.

“Nakikita pa rin natin ‘yong ating mga ospital na nag-a-admit pa rin ng asymptomatic at saka mild patient,” dagdag ni Vergeire. (Juliet de Loza-Cudia)