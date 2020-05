Asymptomatic `di makakahawa ng COVID – Duque

Wala pang ebidensiya, batay sa pahayag ng World Health Organization (WHO), na nakakahawa ang mga asymptomatic sa COVID-19, ayon kay Health Secretary Francisco Duque III.

Sa pagdining ng Senate Committee of the Whole, tinanong ni Senador Nancy Binay si Duque kung paano mahahanap ng gobyerno ang mga ‘silent spreader’ ng naturang sakit.

“May tinatawag tayo na positive pero walang exposure. Hindi sila kasama sa apat na criteria. So, paano natin mahahanap itong mga spreader na tinatawag nating asymptomatic?” tanong ni Binay kay Duque.

Pero sagot ng kalihim, wala pang ulat o ebidensya ang WHO na magpapakita na nakakahawa ang mga pasyenteng asymptomatic.

“Ang WHO, hanggang ngayon po, wala po silang ulat o ebidensyang nakakalap na magpapakita na nakakahawa ang mga asymptomatic,” pahayag ni Duque.

“This does not exclude the possibility that it may occur. Asymptomatic cases have been reported as part of contact tracing efforts in some countries,” ayon sa April 2 report ng WHO.

Gayunpaman, sinabi ni Duque na inatasan na ng mga lokal na opisyal na magtalaga ng tao na tututok sa mga taong may kahalintulad na sakit tulad ng influenza at mga acute respiratory infection.

“Hahanapin po ‘yan ng ating municipal health officers, city health officers. Sa mga bara-barangay, nakikipag-ugnayan po sila sa mga barangay health workers para tukuyin kung sino ‘yung itong mga ito,” sabi ni Duque. (Dindo Matining)