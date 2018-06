Asukal nagmahal, P65 kada kilo na

INIHAYAG kahapon ng mga retailer na tumaas na rin ang presyo ng asukal sa mga pamilihan sa Metro Manila.

Bagaman hindi ito nagtaas ng presyo mula Mayo ng nakalipas na taon ay labis naman umano ang pagsirit ng halaga nito ngayong taon.

Ayon sa mga retailer ng asukal, ang dating P55.00 kada kilo ng asukal ngayon ay nasa P65.00 pesos na.

Sinabi ng mga retailer na kulang ang P53.00 na prevailing price para mabawi ang kanilang puhunan.

Nasa P60.00 umano papatak ang kada kilo ng kanilang inaangkat na asukal.

Sinusubukan umano ng mga manufacturer na huwag ipasa sa mga consumer ang mas mataas na presyo ng asukal pero bukod sa mataas na halaga nito ay pahirapan na rin ang supply ng asukal.

Batay sa sulat na ipinadala ng Philippine Confectionary Biscuits and Snack Food Association sa Department of Trade and Industry, pinunto nila ang malaking kaibahan sa presyo ng asukal sa bansa kaysa imported na asukal.