AstraZeneca susubukan bakuna kontra COVID-19 sa ‘Pinas

Nagsumite na ang British pharmaceutical company na AstraZeneca ng mga kinakailangang dokumento upang makapagsagawa ng mga clinical trial ng kanilang bakuna laban sa COVID-19 sa Pilipinas.

Ayon kay Health Undersecretary Maria Rosario Vergeire nitong Miyerkoles, “They already submitted their documents to our Vaccine Experts Panel last November 16, during that time may kulang pa.”

Kamakailan nang ianunsyo ng AstraZeneca na 90% mabisa ang kanilang COVID-19 vaccine.

Sakaling makapasa ang AstraZeneca sa initial evaluation ng panel, kailangan pa nitong kumuha ng approval mula sa Food and Drug Administration ng Pilipinas bago makapag-umpisa ng mga clinical trial dito.

Nauna nang isiniwalat ni vaccine czar Carlito Galvez Jr., na nakikipag-usap na ang gobyerno sa naturang kompanya para mag-suplay sa Pilipinas ng 20 milyong dose ng kanilang COVID-19 vaccine. (IS)