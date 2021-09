AstraZeneca, Pfizer, Moderna pinuntirya! Buy 2 take 1 COVID bakuna sa Lazada, Shopee -FDA

Nagbabala ang Food and Drug Administration (FDA) sa mga nais bumili ng COVID-19 vaccine ng AstraZeneca, Pfizer at Moderna sa mga online selling platform gaya ng Lazada, Shopee at sa iba pang social media platform.

Ayon sa FDA, isa itong scam dahil wala pang lehitimo at aprubadong COVID-19 vaccines na ipinagbibili.

“The public is advised that this is a scam which uses online platforms and social media to attract buyers specially those who have preference on the brand of vaccines specifically our countrymen who work abroad (OFWs),” ayon sa FDA advisory.

Sinabi pa ng FDA na ang mga lehitimong bakuna ay istriktong ipinamamahagi lamang ng mga national healthcare regulator.

Modus operandi umano ng mga scammer na ito na mag-alok ng promo gaya ng ‘Buy 2 Take 1 deal’.

Sa sandali naman umanong ilagay mo na ang order sa online selling platform ay kaagad ka itsa-chat ng seller at ibibigay ang kanyang pribadong contact number, gaya ng Viber, WeChat o Whats­App at hihilingin na bayaran sila sa bank transfer bago ipadala ang bakuna.

Gayundin, manghihingi ng delivery fee at insurance fee pero kahit mabayaran ng mga biktima ang lahat ng ito ay wala namang bakuna na ipadadala sa kanila.

Giit ng ahensiya, lahat ng COVID-19 vaccine sa bansa ay libre para sa proteksiyon kontra virus.

May kasamang screenshot ng Lazada at Shopee ang advisory ng FDA na handa nang ilagay sa kart ang Pfizer at Moderna na bakuna na binibenta sa platform ng P10,000 hanggang P20,000.

Bukod sa walang katiyakan ang kaligtasan at kalidad ng mga bakuna dahil maaaring peke ang mga ito, hindi rin umano maayos ang pagkakabiyahe at hindi nakalagay sa tamang temperatura.

Tiniyak din ng FDA na sa ngayon ay wala pang counterfeit COVID-19 vaccine na nakapasok sa bansa.

Inatasan ng FDA ang lahat ng law enforcement agency at lokal na pamahalaan na tiyakin na hindi maibebenta online ang mga nabanggit na vaccine.

Wala pang inalalabas na statement ang dalawang kompanya hinggil sa babala ng FDA. (Juliet de Loza-Cudia/Kiko Cueto/Eileen Mencias)