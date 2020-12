AstraZeneca inaprub 2nd order ng mga PH bilyonaryo

Nakahanda ang mga pribadong kompanya sa bansa na bilhin ang ikalawang batch ng bakuna mula sa pharmaceutical group na AstraZeneca bilang karagdagan sa una nitong kinontrata na 2.6 milyong doses.

Ayon kay Presidential Adviser on Entrepreneurship Joey Concepcion, aprubado na ang ikalawang pagbili sa bakuna ng malalaking kompanya at kasalukuyan na itong pinoproseso.

“We are happy to announce that with enough support, and of course, demand coming from the private sector, the second part is now already in the works,” ani Concepcion.

Hindi naman tinukoy ni Concepcion kung gaano karaming doses mayroon ang ikalawang batch ng bakuna.

Aniya, kailangang sumunod ang mga pribadong kompanya sa supply timeline dahil marami ring bansa ang nagnanais na bumili ng vaccine ng AstraZeneca.

Inaasahang mahigit sa isang milyong Pinoy ang matuturukan ng bakuna ng tig-dalawang dose.

Sinabi naman ni vaccine czar Galvez na posibleng isagawa ang mass vaccination sa Hunyo o Hulyo sa susunod na taon.

Ito ay dahil darating aniya sa bansa ang Sinovac ng China sa Marso habang ide-deliver naman sa Mayo ang bakuna mula sa AstraZeneca.(Mia Billones)