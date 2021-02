AstraZeneca bakuna hinostage ng EU

Kinopo ng European Union ang bakunang gawa ng AstraZeneca kaya walang nakuha ang mga bansa sa labas ng Europa.

Ito ang inihayag ni Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang regular na mensahe sa bayan nitong Lunes ng gabi.

Binasa ng Pangulo ang isang artikulo kung saan ang bakuna ng AstraZe­neca ay gagamitin sa 27 bansang kasapi ng EU at hindi papayagang makalabas ang bakuna.

“‘Yong AstraZenca hinostage ng European Union. The European Commission launched a new mechanism to monitor and in some cases block–parahin–coronavirus vaccines exports out of the European Union,” anang Pangulo.

Sinabi ng Presidente na hindi kasing-lakas ng EU ang ASEAN kaya walang magagawa kung walang supply.

“Ang atin dito ASEAN but we are not really as powerful as the EU eh. Wala tayong connection, wala tayong pera,” dagdag ng Pangulo.

Ang bakuna ng AstraZeneca ang ginagamit ngayon ng United Kingdom para sa kanilang mamamayan. (Aileen Taliping)