Astral-pasyal sa engkantasya

Si Greg ng Caloocan ay meron ding kakayanan ng pag-astral kaya’t may pagkakataon na napupunta siya sa iba’t ibang lugar sa kabilang dimensyon.

May isang gabi bigla siya napadpad sa lugar ng mga engkanto pero hindi naman aniya kaiba sa daigdig ng tao at may weird lang sa kilos nila.

Misteryo: “Hindi mo ba sinasadya mapunta sa lugar ng engkantasya?”

Greg: “Hindi eh nabigla nga ako bakit andun na ako. Noong una akala ko dito lang sa pisikal ‘yung lugar kasi halos magkapareho lang ang hitsura then bigla ko na-realize may kakaiba.”

Misteryo: “Ano ‘yung kakaiba na nakita mo? Nakakatakot ba hitsura nila?”

Greg: “Hindi naman sila nakakatakot kasi nung nakita ko sila para silang normal na tao tulad natin ang hitsura pero kakaiba lang ang kanilang kilos alam mo ‘yung hindi ka sanay at napapaisip ka bakit ganun ang ginagawa nun?”

Misteryo: “Tulad ng ano ang napansin mong kakaiba? May threat ba sayo? O friendly naman sila?”

Greg: “Friendly naman sila no threat pero napansin ko para silang ilag sa akin though may interaction naman. ‘Yung tatlo nakita ko parang gusto magtago pero nahahalata ko sila para bang napipilitan sila sa mga sinasabi nila. They look normal person pero ramdam mo ‘yung may inililihim sila. May isa nag-offer ng food sa akin pero busog ako kaya hindi ako kumain.”

Misteryo: “Ano pa napansin mo? May something scary ba?”

Greg: “To be honest walang nakakatakot hindi rin nakakatakot face nila. Weird lang ‘yung experience. May na-meet akong dwarf pero para lang siyang taong pandak pero deep inside I know totoo siyang dwarf. Hindi na ako nagtanong. Ang offer niya sa akin improvised urinal kasi naiihi ako.”

Misteryo: “Ano pa ang nakita mo sa lugar nila?”

Greg: “May nakita ako singing lady siya. May isa naka-white dress na may pusa at may 2 guys na nakatoka sa animals.”

