Astig na SONA ni Duterte

Makasaysayan ang bawat State of the Nation Address (SONA) ng Pangulo, pero ayon kay Presidential Communications Operations Office (PCOO) Secretary Martin Andanar, mas makasaysayan ang ikalawang SONA ni Pangulong Rodrigo Duterte dahil sa pamamayagpag ng trust at performance ratings nito.

“…iyong SONA ng Pangulo ngayong 2017 ay napakahalaga. Nanggagaling ho ang Presidente sa 82 percent na acceptance rating ng mga kababayan natin. So, ang ibig sabihin ho noon ay sinuportahan, naramdaman ng mga kababayan natin iyong mga pagbabago na ipinangako ng Pangulo, although marami pang dapat natin gawin, ipatupad na mga bagay o i-implement kaya since 82 percent, eh alamin natin kung ano pa ang mga dapat gawin ng Presidente para maging nobenta porsiyento,” wika ni Andanar.

Dumagdag pa aniya ang overwhelming na pagpabor ng Kongreso sa extension ng Batas Militar sa Mindanao hanggang Disyembre 31, 2017.

“Aba’y siyempre nagpapasalamat tayo sa mga miyembro ng Kongreso at ng Senado sa kanilang talagang overwhelming vote in support of the extension of Martial law sa Mindanao. Dito ay ipinapakita ng Kongreso at ng Senado ang kanilang pakikiisa sa buong bayan, lalong lalo na dito sa Mindanao. Ang pakikiisa nila sa mga kababayan natin doon sa Mindanao na kailangan itong extension ng martial law para masiguro ang seguridad ng buong isla,” ayon sa kalihim.

Ayon kay Andanar, umabot sa 15 pahina ang final draft/final copy ng speech ni Duterte.

Labingpitong camera din umano ang ikinalat at ginamit para sa pangalawang SONA ni Duterte.

Apat na malalaking led television screens din ang ikinabit sa loob ng plenaryo ng Batasang Pambansa. Dalawang Led TV na may laking 9×12 at dalawang may sukat na 4×8.