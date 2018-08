Assunta, Jules gagawa ng baby sa Amanpulo

Ang bongga ng mag-asawang Jules Ledesma at Assunta de Rossi at mula noong Saturday ay nasa Amanpulo island sila at nagba-bonding.

Isa sa pinaka-expensive na exclusive resort island sa mundo ang Amanpulo na located sa ating bansa.

Marami ngang Hollywood celebrities ang nagpupunta roon nang palihim. Si Tom Cruise nga ay napabalitang nagpunta na rin doon.

Nararating kasi ang lugar via private plane lang, kaya hindi masyadong napapabalita kung sino-sinong celebrities ang nagbabakasyon doon.

Sabi ni Jules, nauna lang sila nang dalawang araw roon at ngayong araw na ito at susunod ang dalawa niyang anak, ang panganay niyang babae at bunsong lalaki sa yumao niyang misis.

In fairness to Assunta naman, sobrang close siya sa mga anak ni Jules. Parang mga anak na ang turing niya sa mga ito.

Kapag nababanggit nga niya sa akin ang mga anak ni Jules, “anak namin” ang madalas niyang sabihin.

Sobrang bait din daw kasi sa kanya ng dalawang anak ng kanyang mister.

Samantala, tumigil na talaga si Assunta sa trabaho bilang artista at nagko-concentrate na nga siya sa

Alfred na-miss ang mga kasama sa ‘Kambal, Karibal’

Pinost ni Representative Alfred Vargas sa Instagram account niya (@alfredvargasofficial) ang get-together ng “Kambal, Karibal” stars, staff and GMA 7 noong Saturday.

Kailan lang natapos ang primetime series na ‘yon, pero sabi ni Alfred, sobrang na-miss na niya ang mga nakasama niya sa teleseryeng ‘yon.

Nakita ko nga pala sa pictures na pinost ni Alfred si Bianca Umali, pero mukhang hindi naman naka-attend si Kyline Alcantara.

Tinanong ko si Alfred kung bakit walang picture si Kyline sa IG niya.

“I left early. Ako yata first umalis. When I left wala pa si Kyline. I don’t know kung dumating siya,” sabi ng actor/politician.

Sa Facebook post naman ng GMA 7 big boss na si Lilybeth Rasonable ay may picture si Kyline at mukhang late lang itong dumating.

Well…

Mike mahirap palitan sa ‘24 Oras’

Dahil sa kanyang hearth condition at nalalapit na operasyon, wala muna sa “24 Oras” ang prem­yadong news anchor na si Mr. Mike Enriquez. Sa buwan daw ng September nakatakdang operahan ang kilala bilang si Mr. Imbestigador.

Sad na nga ang mga fan ni Mike dahil hindi muna siya napapanood sa primetime news program ng Kapuso ­network.

Dalangin nga ng mga fan ng “24 Oras” na gumaling kaagad si Mike para makabalik kaagad siya sa nasabing primetime news program.

Isa si Manay Lolit ­Solis sa sobrang nakaka-miss kay Mike.

Okey naman ang mga humahalili muna kay Mike, pero iba pa rin kung siya ang nasa “24 Oras”. Iba pa rin kasi ‘yung nakasanayan na, huh!