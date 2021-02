Assunta inalmahan ang ABS-CBN

Nilinaw ni Assunta de Rossi ang nilabas na balita ng ABS-CBN na hango sa ‘quote’ ng kapatid niyang si Alessandra de Rossi.

Sabi sa title: “Gusto mo ba ako na ang magdala? Wala rin naman akong direksyon sa buhay.”

Sa larawan makikitang magkasama ang magkapatid, karga ni Alessandra ang baby ni Assunta at pareho silang naka-face mask.

Ang news article ay may title na: “Alessandra De Rossi reveals she once offered to be a surrogate for sister Assunta.”

Matatandaang halos nawalan na ng pag-asa si Assunta na mag-baby dahil sa problema sa obaryo. Pero matapos ang halos isang dekada, nagka-baby nga siya.

Sa tweet, sinabi ni Assunta na hindi seryoso ang naging usapan nila ni Alessandra.

“While it’s a touching gesture, joke lang po yan. 1. Surrogacy is not yet allowed in the PH. 2. Surrogacy/ gestational carrier should have at least 2 kids of her own before carrying another person’s. 3. Unfair naman kung 1st pregnancy mo, hindi pala para sayo,” sabi ni Assunta.

Hindi galit si Assunta sa tweet niya.

Pia patok sa Spotify

Kahit wala sa Pilipinas ay umaani pa rin ng tagumpay sa social media si Pia Wurtzbach. Sa pinoste nitong larawan suot ang satin robe, binalita niya ang magandang standing ng kanilang online show sa Spotify, kasama ang mga beauty queen na sina Carla Lizardo (Mutya Ng Pilipinas-Intercontinental 2010) at Bianca Guidotti-Santos (Bb. Pilipinas International 2014).

Namamayagpag nga sa Spotify ang kanilang online talk na “Between Us Beauty Queens”.

Walang masyadong malalaking personality ang kahilera nina Pia sa ilalim ng Spotify Original. Ang mga show nina Direk Antonette Jadaone, Saab Magalona ang mga makikita roon.

Pokwang binalikan ang kahirapan sa Antipolo

Binalikan ni Pokwang ang kahirapan na pinagdaanan niya noon. Pinoste niya ang larawan ng simbahan ng Antipolo, at ibinahagi niya na ang pananampalataya sa Mahal na Birhen ng Antipolo ang naging katig niya noong paslit pa siya at dumaranas ng hirap sa buhay.

Taong 1980 nang lumipat sa Antipolo ang pamilya ni Pokwang mula sa Pasig. Nagtinda raw siya ng sweepstakes, suman at kasoy, at nagtanong sa Diyos kung bakit sila dumadanas ng hirap.

Sa Antipolo rin daw siya naging ina at nawalan ng anak.

Pero, ang inakalang parusa ng buhay ay pagpapatatag daw pala sa kanya sa mga mga darating pang agos ng buhay. Sa ngayong nanatiling matatag at nakakaluwag sa buhay si Pokwang.

“’Wag mawalan ng pag asa basta naniniwala ka sa Kanya,” paalala ni Pokwang.

Tom sasabak sa int’l recording

Isang international collaboration ang aasahang magaganap kay Tom Rodriguez. Sa Instagram ay ipinakita ni Tom ang screenshot sa naganap na zoom chikahan kasama ang ibang lahi.

May title itong “She’s devil in a red dress…coming soon #reddress.”

Binanggit ni Tom sa caption ang mga account name ng mga kasama niya. At nang i-search namin ay puro mga music artist, composer, record creator, visual artist ang mga ito.

So, music collaboration pala ang magaganap kay Tom.

“I’m pumped to finally hear the finished version. Plus, I can’t get over how cool it is that people from different parts of the world can now come together, jam out and collaborate. I truly can’t wait for you to hear what’s in store…who knows, you just might find yourself dancing along,” say pa ni Tom.