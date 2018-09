Assunta goodbye showbiz para magka-baby

Ka-chat ko kahapon ang mister ni Assunta de Rossi, si former Representative Jules Ledesma at bising-busy raw silang mag-asawa.

Sa live gues­ting kasi ni Assunta sa Anything Goes online show ko sa Facebook account ng Abante News Online ay naikuwento niya na maglilipat sila ng bahay.

Actually, sa same condominium building pa rin naman ang lilipatan nilang penthouse, pero gusto nga raw nila na makapaglipat na this weekend. ‘Yung dating condominium daw kasi nila ay medyo masikip na sa kanila.

So, ‘yung mga gamit nila, inaayos na nila para mailipat na nga.

‘Yung bagong condominium naman nila sa Makati City, malamang na matagalan pa bago nila malipatan dahil kailangan pa nilang ipa-interior design ‘yon at ayaw naman nilang madaliin.

“Paglipat kasi namin doon, ‘yon na talaga ang forever na titirhan namin hanggang sa tumanda na kami, kaya unti-unti ‘yung pag-i-interior, kasi, kapag lumipat na kami roon, wala na talagang lipatan pa sa iba,” sabi ni Assunta.

‘Yung tungkol nga pala sa pagbu­buntis, next year na raw nila paplanuhin, although, tumigil na nga talaga sa pag-aartista si Assunta.

“Ngayon kasi, medyo stressful din dahil naglilipat nga kami, plus, malapit na rin ang Pasko, marami pa akong dapat asikasuhin,” sabi pa ng aktres.

Sa October 3 na nga pala ang sho­wing ng Tres movie ng Imus Productions kung saan ay leading lady ni Lui­gi Revilla si Assunta at tutulong daw siya sa promotions no’n!

***

Ynez, Tina nagkaayos na

Noong Thursday night, katsika­han ko si Ruffa Gutierrez at nasa isang birthday party siya kung saan ay siya ang nag-host.

Biglang ipinasa ni Ruffa ang cellphone sa assistant niyang si Jimmy Aguilera.

Si Jimmy ang kinumusta ko kung sino-sinong mga celebrity ang nandoroon.

Naikuwento nga ni Jimmy sa akin na nandoroon si Daisy Romualdez kasama si Tina Paner.

Nandoroon din daw si Ramon Christopher.

Ang nakakaloka, nandoroon din si Ynez Veneracion na kinainisan ni Tita Daisy kamakailan lang, huh!

“Bati na yata sila. Nagpaliwanag na yata si Ynez,” sey ni Jimmy.

May isa rin akong kinausap na nagsabing naayos na raw ang problema sa pagitan ni Tita Daisy at Ynez.

Mukhang tinanggap naman daw ni Tita Daisy ang paliwanag at pagso-sorry ni Ynez, kaya ayos na raw.

Naku, sayang at hindi ko makontak kahapon si Tita Daisy, kaya hindi ko na siya natanong mismo kung paano ba silang nagkaayos ni Ynez, kung sakaling nagkaayos nga talaga sila, ‘noh?!

Pero imposible namang nasa iisang event lang sila kung hindi talaga sila nagkaayos dahil the last time na nakita ko si Tita Daisy ay nagsabi siya na “makakatikim” sa kanya si Ynez, ‘noh?!

Kung nagkaayos na talaga ang da­lawa, aba, mabuti naman dahil maliit lang ang mundo ng showbiz at magkukrus talaga ang landas nila at hindi naman maganda kung mag-aaway pa sila in public, huh!