Assistant secretary nakabili ng GF at hotel

By Mina Aquino

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Sobra raw ang bilib sa sarili nitong isang opisyal ng gobyerno at ­petmalu sa pangungurakot mula sa mga hinahataw niyang under-the-table na komisyon sa mga contractor ng ahensiya.

Walang karapatang magreklamo ang mga hunghang na contractor dahil bukod sa iginapang sila ng opisyal para makapasok sa ahensiyang gumagawa ng mga tulay at kalsada, mas malaki ang mawawala sa kanila ‘pag nag-inarte sila sa pangungurakot nito.

Tsk, ang ipinag­yayabang nitong opisyal, super bagyo raw siya kay Pangulong Rodrigo Duterte at hindi siya magigiba rito kahit intrigahin pa siya ng mga kapwa niya opisyal.

Kaya naman pala sky is the limit ang drama ni Petmalung Opisyal ‘pag kinakaray niya ang kanyang starlet na girlfriend sa isang boutique sa isang hotel sa Pasay City na ayon sa chismax ay pag-aari ni Mr. Official.

Buy dito, buy doon ang eksena ng starlet na girlfriend ni Sir. Alam kasi niyang paldong-paldo si Sugar Daddy mula sa dinadakot niyang komisyon sa mga contractor.

Naku, paktay kay Digong itong ulupong, este opisyal na ito ‘pag na-lifestyle check ito eh.

Walang pakundangan ba naman sa pagdi-display ng mga magagara niyang kotse, halos magmukhang may hepatitis sa kapal ng mga gintong nakasabit sa katawan at pagsusuot pa ng mga signature na damit.

Dating opisyal sa isang lokal na pamahalaan sa Metro Manila itong si Sir at bitbit din niya ang pangalan ni Mayor ‘pag may gusto siyang karatihin sa mga tran­saksyon niya sa lungsod.

Ang siste, nakarating kay Ma­yor ang mga kalokohan ni Mr. Official kaya bad shot na ito sa kanya ngayon.

Heto pa ang malupit, nang makabalik na siya sa ahensiya matapos sipain ng dating kalihim, sinamantala nito ang tinatamasang posisyon at ipinamamalita pang may bendisyon ng ilang Bossing sa Malacañang ang kanyang mga raket.





Paano kaya ang gagawing pagsipa ni Digong dito ‘pag nabigo itong ikanta ang mga Bossing daw sa Malacañang na nasa kanyang payroll?

May B sa kanyang pangalan as in Bagyo kung rumaket sa ahensiya.