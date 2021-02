Aso sa Japan na internet star pumanaw

Malungkot na balita ang natanggap ng mga netizen nitong Lunes, kasunod ng anunsyo na pumanaw na si Gen the Corgi, ang cute na aso mula sa Japan.

Ang 5-anyos na si Gen ay sumikat sa social media simula nang mag-umpisa ang pandemya dahil sa mga nakakatuwang facial expression nito.

Sa kanyang account na @GenTheCorgi, ibinahagi ang malungkot na impormasyon kasabay ng mensahe na, “This is how we will always remember him. Fearless, free, and uninhibited. He was always up for an adventure and could make us smile on the worst of days. His pure heart touched so many, from near and far.”

“He may not have been here for the longest time, but he lived the fullest life. We still have so many memories of him that we would love to share with you. Gen is forever,” sabi pa sa mensahe.

Kinatuwaan ng mga netizen si Gen, o short para sa Gensaku, dahil sa good vibes na dala ng kanyang mga facial expression. Nagsimula siyang mag-post sa Instagram noong 2015 at magmula noon ay naging sikat na dahil sa kanyang cute na cute na mukha.

Sa ulat, nabatid na mayroon umanong hereditary chronic renal failure si Gen, at hindi na ito kayang magamot.

Dahil umano sa sakita nakakaranas si Gen ng madalas na pag-ihi at laging pagkauhaw, anemia, at high blodd pressure. Bukod dito, mayroon din umanong iba pang sakit si Gen. Kaya naman noong nakaraang taon ay madalas na itong nagpupunta sa doktor

https://www.instagram.com/p/CLSebvdJCzT/