Aso patok na tindero sa Davao

Naging instant tindero ang isang 3-anyos na American bulldog matapos itong pagbentahin ng mga damit ng kanyang amo sa Tagum City, Davao.

Kinilala ang cute na aso bilang si Kyuti Boy. Anang amo nito na si Gien Estrada, maaaring hawakan at yakapin ang aso dahil good boy naman ito.

“Hi, My name is Kyuti Boy and I am your tindero! Off leash po ako and you can touch and hug me too. Good boy po ako!” saad niya sa caption ng kanyang post.

“Help ko si mommy ko na mag benta ng mga clothes para may pang dog food nasya sa aming 14 na magkakapatid.

Sabi pa ni Estrada, pumatok ang kanyang negosyo dahil sa nag-viral na post niya sa kanyang alaga. Aniya, “I did not expect this. Nag display ako sa labas ng walang mga dumating na customers tatlong oras kami naghintay, wala talagang bumili. Pero ngayon andaming dumating gustong bumili, Thank you po!

Umabot na sa higit 51,000 like at 38,000 share ang post ni Estrada.

Tuwang-tuwa naman ang mga netizen kay Kyuti Boy. Marami rin sa mga netizen ang nag-comment ng sarili nilang mga pet na tila sagot sa alok na paninda ni Kyuti Boy. (Vienne Angeles)