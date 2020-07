Aso na nagka-COVID pumanaw

Nasawi na ang unang aso na nagpositibo sa COVID-19 sa United States.

Bago magdiwang ng ika-pitong kaarawan noong Abril, nahirapang huminga ang German shepherd na si Buddy na taga-New York. Hunyo 2 nang ianunsiyo ng US Department of Agriculture (USDA) na nahawa nga ang aso sa coronavirus, ang unang naitalang aso na nahawa ng virus sa US.

Pumanaw ito, Hulyo 11. Ayon sa National Geographic, hindi malinaw kung namatay si Buddy dahil sa cancer na lymphoma o dahil sa mga komplikasyon na dulot ng coronavirus na nakuha niya mula sa amo na si Robert Mahoney.

“It’s unclear whether cancer made him more susceptible to contracting the coronavirus, or if the virus made him ill, or if it was just a case of coincidental timing,” sabi pa sa ulat.

Ayon sa USDA, mas mababa sa 25 aso at pusa ang kumpirmadong tinamaan ng coronavirus sa nasabing bansa. (SDC)