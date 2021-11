Asistio kayod kahit bakasyon

HINDI uso ang pahinga kay Anton Asistio.

Offseason na, pero hindi naglubay sa pagpapakondisyon ang rookie guard ng Rain or Shine.

“I’m making sure that I still work out and stay in shape for the coming conference,” anang playmaker na produkto ng Ateneo. “I try to balance my my work and rest so I don’t get burned out.”

No. 22 pick ng Elasto Painters si Asistio noong March, naka-pitong laro lang sa nakaraang PBA Philippine Cup dahil binagabag ng ankle injury.

Sinulit naman ni Asistio ang minutong binigay sa kanya ni coach Chris Gavina, nakapag-average ang 5-foot-10 guard ng 6.2 points, 1.5 rebounds at 2.0 assists per game.

Naging reliable scorer, hindi nabahag na magpakawala ng big shots kung kinakailangan.

Hinahasa pa niya ang isang aspeto ng laro kung saan siya mas epektibo.

“I’ve also been working on becoming a better facilitator and making my teammates look good,” dagdag ni Asistio.

Ilan sa mapapa-pogi ng playmaking ni Asistio sina mainstays Javee Mocon, Rey Nambatac at mga kapwa-rookie na si Santi Santillan. (VE)