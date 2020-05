Asi nag-throwback

LAHAT ng tagumpay na nakamit sa PBA, utang ni Asi Taulava kay Bal David at sa mga fan ng Ginebra.

Bakit?

Lagi kasing naaalala ng 6’10” Fil-Tongan kung paano siya pinaiyak ng buzzer-beating shot ni Bal David sa 1999 PBA All-Filipino Cup.

Ayon sa 47-year-old center, leksiyon sa kanya ang pangyayari kaya naman mas lalo siyang naging matatag na basketball player.

“I always tell people this. What happened in that series in my rookie season to Bal David and Ginebra, it made me the man that I am today,” saad ni Taulava.

“It gave me the motivation, the strength. I knew there were no shortcuts if I want to achieve things.”

Lamang ng isa ang Mobiline, 81-80, may dalawang segundo na lang sa orasan, si Noli Locsin ang inbound passer at ibinato ang bola kay David na agad tumakbo para isalpak ang pabandang tira dahilan para mayanig ang gallery ng PhilSports Arena.

Pagkatapos ng laro ay nakitang umiiyak si Taulava na hindi na makalimutan ng mga fan hanggang ngayon.

“That was 20 years ago. Anytime somebody says that to me and says, ‘Remember that night, All-Filipino quarterfinal game against Ginebra?’ And to be honest, I’ve never forgotten that shot. That shot stuck in my mind” pag-amin ni Taulava. (Elech Dawa)