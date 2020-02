AshMatt matutulad kina Nora-Boyet, Maricel-Edu, Carmina-Rustom, Diether-Kristine

Mga secret wedding na walang forever:

Mukhang nauuso na ngayon ang mga secret wedding.

Nitong Huwebes nang gabi nga lang ay nabalitang ikinasal in secret ang engaged showbiz couple na sina Sarah Geronimo at Matteo Guidicelli. Ang date ay February 20, at kinumpirma nga nitong Biyernes na yes, natuloy nga ang kasal nila.

Naging kontrobersiyal nga lang, dahil may naganap na suntukan pa, at pag-eksena ni Mommy Divine, ang nanay ni Sarah.

Anyway, sa showbiz ay matagal nang uso ang secret wedding. Ilang artista na ang gumawa nito at dalawa lang naman ang puwedeng maging ending ng kanilang ginawa… maghiwalay sila o magkasama pa rin sila hanggang ngayon.

Balikan natin ang mga artistang nagpa-secret wedding at ano na ngayon ang status nila…

NORA AUNOR at CHRISTOPHER DE LEON

Kinasal sa pamamagitan ng isang secret civil wedding sina Nora at Christopher sa isang beach resort sa La Union noong January 25, 1975. Sa dagat nga kinasal ang dalawa ni Rev Alleysius Rodriguez pagkatapos nilang gawin ang unang pelikulang pinagsamahan nila na Banaue. Ni-renew nila ang kanilang wedding vows noong January 27, 1976. Nagkaroon sila ng isang anak na si Ian de Leon na sinilang ni Nora noong 1975. Nag-ampon sila ni Boyet ng apat na bata na sina Lotlot de Leon, Matet de Leon, Kiko de Leon at Kenneth de Leon. Noong maghiwalay ang da­lawa, nakilala ni Boyet si Sandy Andolong at nagsama sila at nagkaroon sila ng limang anak. Officially na-annul ang marriage ni Boyet kay Nora noong 1996. Nagpakasal sina Boyet at Sandy noong 2001. Nabalita namang kinasal daw si Nora kay Norie Sayo sa Las Vegas noong May 22, 2000, pero pinabulaanan nilang da­lawa ang balitang ito.

MARICEL SORIANO at EDU MANZANO

Kinasal nang sikreto sina Maricel at Edu sa Apostolic Nunciature in Manila noong 1989. Ginanap pa ang kanilang reception sa Casa Manila sa loob ng Intramuros. Ang mga naging principal sponsor at ilang kaibigan at family member lang ang imbitado sa kanilang private secret wedding. Nagkaroon ng relasyon ang dalawa pagkatapos silang magtambal sa pelikulang Babaeng Hampaslupa noong 1988. Naghiwalay ang dalawa in 1991. Na-annul officially ang kanilang kasal noong 2009.

MANILYN REYNES at ALJON JIMENEZ

Sa Reno, Nevada nagpa-secret wedding sina Manilyn Reynes at Aljon Jimenez noong 1996. Walang nakakaalam nito until nag-propose on national television si Aljon sa birthday ni Mane na ginanap sa noontime show na ‘Sang Linggo nAPO Sila. Doon na ni-reveal ni Mane na kinasal sila ni Aljon sa Amerika noong magbakasyon sila. Hanggang ngayon ay matatag ang samahan ng dalawa at nag-celebrate sila ng kanilang 24th wedding anniversary kasama ang kanilang tatlong anak na lalake.

CARMINA VILLARROEL at RUSTOM PADILLA

Pagkatapos gawin ang pelikulang Hindi Magbabago in 1994, tinu­loy nina Carmina Villar­roel at Rustom Padilla ang kanilang secret wedding na ginanap in civil rites sa tahanan ng mga Padilla sa BF Homes, Parañaque City. Clueless ang maraming taga-showbiz nang maghiwalay sila noong 1997, doon lumabas na matagal na apat na taon na pala silang kasal. Na-annul officially ang kanilang kasal noong 2002. Ngayon ay isang transwoman na si Rustom at ang gamit na niyang pangalan ay BB Gandanghari. Naka-reside na ito ngayon sa Los Angeles, California. Si Carmina naman ay kinasal kay Zoren Legaspi noong 2012 kung kanino meron siyang twins na sina Maverick at Cassandra Legaspi.

REGINE TOLENTINO at LANDER VERA-PEREZ

Promising leadin­g lady at MTV Asia VJ si Regine Tolentino nang makilala niya si Lander Vera-Pe­rez. Bigla na lang silang nagpakasal ng sikreto via ci­vil rites noong June 18, 1997. October 1997 naman naganap ang kanilang church wedding. Naghiwalay sila noong 2001 pero binigyan nila ang isa’t isa ng second chance. Pero noong 2016, tuluyan nang naghiwalay ang dalawa at noong June 3, 2018 ay officially annulled na ang kasal nila. May dala­wang anak na babae sina Regine at Lander.

DIETHER OCAMPO at KRISTINE HERMOSA

Pagkatapos na magtambal sa pelikula at sa teleserye, nagpakasal ng lihim sina Die­ther at Kristine noong September 21, 2004 sa Jaen, Nueva Ecija. Pagkatapos ng isang taon ay nag-file si Kristine ng annulment. Na-grant ang annulment noong 2009. Happily-married na si Kristine kay Oyo Sotto at me­ron na silang apat na anak. Si Diether naman ay nagkaroon ng anak sa ibang babae at kasalukuyang nagse-serve sa Philippine Coast Guard Auxiliary as a lieutenant commander.

MEGAN YOUNG at MIKAEL DAEZ

Ginulat na lang nina Megan at Mikael ang marami dahil sa pinost nilang wedding nila sa social media noong Janua­ry 25, 2020 sa Subic. Nauna na pala ang secret wedding nila sa Nasugbu, Batangas noong Janua­ry 10 na dinaluhan ng kanilang pamilya. Gusto raw nilang ma­ging private ang kanilang ce­remony dahil ayaw nilang gumastos ng sobrang laki para sa wedding. Nine years na silang may relasyon at sinikreto rin nila ang kanilang engagement noong 2014.

KIM DELOS SANTOS at DINO GUEVARRA

Kasikatan ng loveteam nina Kim delos Santos at Dino Guevarra sa TV at pelikula nang maisipan nilang magpa­kasal. Kinasal sila ng sikreto sa San Juan City Hall noong 2002. Pero apat na taon lang silang nagsama at naghiwalay sila noong 2006. Agad na lumipad si Kim patungong Amerika kungsaan nandoon ang kanyang pamilya. Si Dino ang nag-file ng annulment noong 2007 at na-grant ito noong 2010. Nagpakasal si Dino sa longtime girlfriend niyang nagngangalang Karen kung kanino meron na siyang mga anak. Si Kim naman ay isang registered nurse sa Amerika at may sariling lovelife na.