Ashley Benson nilayasan na si Cara Delevingne

Dahil sa quarantine ay naghiwalay ang bisexual lovers na sina Ashley Benson at Cara Delevingne. Two years din ang tinagal ng relasyon ng Pretty Little Liars actress na si Benson at ng supermodel na si Delevingne. They went public noong nakaraang taon.

Ayon sa source ng E!, moving on na raw ang dalawa at wala silang plans for reconciliation.

Nag-move out na raw si Benson sa bahay ni Delevingne at tumutuloy ito ngauon sa isang kaibigan.

Pero may nakaalam na after ng hiwalayan, nakitang kasama ni Benson ang mga kaibigan nitong sina Margaret Qualley, Cole Sprouse, KJ Apa and Alex Fine sa isang backyard pool party in Los Angeles.

Tahimik naman si Cara kasama ang ilang mga kaibigan nito.

Sa simula pa lang daw ng relasyon ng dalawa, marami na ang nagsasabing hindi sila magtatagal dahil nagka-clash ang personalities nila.

Ngayon ay deleted na ang mga photos at videos na magkasama sila sa kanilang mga social media accounts. (Ruel Mendoza)