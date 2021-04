Asec, director biglang yaman yari sa Ombudsman

Nakatakdang sampulan ng Presidential Anti-Crime Commission (PACC) sa Office of the Ombudsman sa susunod na linggo ang isang assistant secretary at isang regional director na sangkot umano sa multi-bilyong pisong anomalya.

Sa Laging Handa press briefin­g, sinabi ni PACC Chairman Greco Belgica na hinihintay lamang nilang magbukas ang Ombudsman na pansamantalang nag-lockdown dahil mayroong mga tinamaan ng COVID-19.

Sinabi ni Belgica na ang mga nabanggit na mga opisyal ay sangkot umano sa anomalya na magbibigay sana ng dagdag-buwis sa gobyerno.

“We will be filing the case next week. It is assistant sectary that is involved and regional officers, na because of greed taxes are lost sa ating pamahalaan,” ani Belgica.

May mga opisyal aniyang gustong pumarte kung saan ay kinokontrol at hinaharang ang transaksiyon na dahilan para malaki ang mawala sa kita ng gobyerno.

Sinabi ni Belgica na kabilang sa mga iniimbestigahan nila ay mga presidential appointee at regional director na biglang yaman o hindi angkop ang kinikita sa luho ng kanilang pamumuhay.

“Mayroong mga matataas na opisyal na nire-report sa amin na iyong kanilang gastos, iyong kanilang ari-arian ay hindi commensurate sa kanilang kinikita bilang official, lalong-lalo na sa declared nila sa SALN, sila po ay puwedeng kasuhan ng unexplained wealth,” dagdag ni Belgica. (Aileen Taliping)