ASec binuking mga politiko sa smuggling

Kinumpirma ng isang opisyal ng Department of Agriculture (DA) sa mga senador na may mga big time na personalidad na umano’y sangkot sa smuggling ang tumitimbre sa kanya kapag pinoporma na ang kaso laban sa mga smuggler.

Ginawa ni Agriculture Assistant Secretary Federico Laciste Jr. ang kumpirmasyon sa ikalawang pagdinig ng Senate Committee of the Whole sa agricultural smuggling.

Nangyari umano ito nang tanungin siya ni Benguet Provincial Board member Robert Namoro kung ano ang nangyari sa dayalogo sa pagitan ng Benguet farmers at mga opisyal ng Bureau of Plant Industry at DA noong Marso 19.

Sa transcript ng pagpupulong, sinabi ni Namora na inamin umano ni Laciste na may mga big time na personalidad na sangkot sa smuggling ang pa¬nay ang tawag sa kanya para humingi ng pabor.

“He especially mentioned politicians. I just want to clarify this issue if this is really the statement of Laciste during the meeting,” tanong ni Namoro sa mga senador.

Tinawag naman ni Senate President Vicente ‘Tito’ Sotto III si Laciste at kinumpirma naman ito ng huli.

“Yes, Mr. President, na-mention ko po ‘yon. Meron po kasi nong mga hinuhuli ko sir, nong mga cases noong 2021, may mga tumatawag po kasi sa akin noon mga matataas na tao,” sabi ni Laciste na hindi naman binanggit kung sino.

“Mga dating nakapuwesto,” dagdag pa niya.

Sabi ni Laciste, hindi naman umano niya pinabo¬ran ang hirit ng nasabing opisyal at itinuloy pa rin ang pagsasampa ng kaso.

Saad pa ni Laciste, papangalan lang umano niya ang nasabing caller sa isang executive session subalit sinabihan na lang siya ni Sotto na isulat na lang ang pangalan at ibigay ang listahan sa kanya. (Dindo Matining)