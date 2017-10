ASEAN summit sa Nov. 16-17, walang pasok

Suspendido ang klase sa lahat ng antas sa mga pampubliko at pribadong paaralan sa buong Metro Manila sa loob ng dalawang­ araw o Nobyembre 16 at 17 dahil sa idaraos na Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) summit.

Ang Pilipinas ang magho-host ng ASEAN summit na gagawin sa Metro Manila at sa Clark, Pampanga, simula Nobyembre 10 hanggang 14.

“In support of the ASEAN Summit, we approve unanimously the suspension of classes on November 16 and 17, Thursday and Friday,” pahayag ni Quezon City Mayor Herbert Bautista matapos dumalo sa pulong ng Metro Manila mayors sa tanggapan ng Metropolitan Manila Development Authority (MMDA) sa Makati City.

Sinabi ni Bautista na sakaling matapos ng Nobyembre 14 ang ASEAN summit, kaila­ngan pa rin suspindehin ang pasok sa eskuwela upang ma-minimize ang problema sa trapiko dahil asahan aniya ang pamamasyal o gagawing ‘holiday’ ng mga delegado sa Metro Manila at iba pang parte ng bansa.