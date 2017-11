Asawa ni Ellen DeGeneres binastos ni Steven Seagal

Inakusahan ng asawa ng television host at komedyanteng si Ellen DeGeneres si action star Steven Seagal ng sexual misconduct may ilang taon na ang nakakaraan.

Ayon kay Portia de Rossi, bida sa sitcom na Arrested Development, pinakitaan daw siya ng ari ni Seagal sa kanyang opisina noong pinag-audition siya sa pelikula ng action star.

“He told me how important it was to have che­mistry off-screen as he sat me down and unzipped his leather pants,” ayon sa tweet ng Australian-born actress noong gabi ng Miyerkoles.

Kumaripas umano siya ng takbo palabas ng opisina ni Seagal at kinausap ang kanyang agent.

Ang tweet ng aktres ay niretweet naman ni DeGeneres sa 75 milyon niyang followers kasabay ng pagsasabing “I’m proud of my wife.”

Samantala, sa isang artikulo ng New York Times ay inakusahan naman ng limang kababaihan ang komedyanteng si Louis C.K. na nag-masturbate umano sa kanilang harapan o inutusan silang ‘magsarili’ sa harap ng komedyante noong dekada 90 hanggang taong 2005.

Dahil sa mga nagsulputang kontrobersiya, inanunsiyo ng Los Angeles County district attorney nitong Huwebes ang binuong task force para imbestigahan ang mga alegasyon ng sexual assault sa industriya ng entertainment.