Asawa ng Maynilad exec, tiklo sa human trafficking sa US

INARESTO ng mga awtoridad sa California ang asawa ng Filipino business executive dahil sa human trafficking.

Ayon sa police statement, nahuli sa San Bruno noong Abril 24 si Maria delos Reyes, 45-anyos, asawa ni Maynilad Water Services Inc. CFO Ricardo delos Reyes.

Inakusahan ng mga awtoridad si Delos Reyes ng pagdadala ng mga babaeng biktima patungo sa US kung saan pinupuwersa nila ang mga ito sa “unreasonable servitude with little to no compensation under the threat of deportation and other consequences for her family abroad.”

Tumakas palabas ng Estados Unidos ang mag-asawang Delos Reyes matapos na magsuplong sa pulisya ang biktima noong 2016.

Subalit natuklasan ng mga awtoridad na bumalik sa US si Maria. Matapos maberipika ang impormasyon, nakakuha ng warrant ang mga pulis at inaresto ang Pinay.

Hinahanap na rin ng mga awtoridad ang esposo ni Maria na pinaniniwalaan nilang nasa Pilipinas pa.

“Anyone with information related to these cases is urged to contract the San Bruno Police Department,” ayon sa statement ng pulisya.