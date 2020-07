ASAP tuloy ang ligaya sa Linggo

Dahil nga sa kautusan ng NTC (National Telecommunications Commission), hindi na napapanood simula noong Tuesday night sa ABS-CBN TVPlus ang mga programa ng Kapamilya network.

Pero malinaw naman na patuloy na mapapanood ang Kapamilya Channel via satelite and cable, sa iWant app at sa abroad naman sa pamamagitan ng TFC (The Filipino Channel).

Nakausap ko nga ang isang namamahala sa “ASAP Natin ‘To” at tuloy na tuloy raw ang live show nila sa Sunday. Pati ang taping nila for their future episodes ay tuloy na tuloy rin daw.

Ang alam kong schedule ng mga taga-“ASAP Natin ‘To” ay July 4-8. Kaya tuloy pa rin ang ligaya ng mga fan ni Regine Velasquez.

Martin may libreng concert ulit sa mga fan

Ilang gabi ring hindi napanood ang online show ng Concert King na si Martin Nievera sa kanyang official Facebook page. Pero kagabi (as of this writing, nakatsikahan ko ang twin-sister ni Martin, si Vicki Nievera at sinabing may online show uli sila ng July 1-3).

Pero since nag-GCQ (general community quarantine) na, marami na rin ibang pinagkakaabalahan si Martin, kaya understandable naman na hindi na sila nakakapag-live gabi-gabi.

Ang pangako naman kasi ni Martin, gabi-gabi silang naka-live noong ECQ (enhanced community quarantine) pa. Pero happy pa rin naman ang mga loyal fan ni Martin dahil nakakapagbigay siya ng saya.

Assunta na-touch sa mensahe ng mga kaibigan

Kahapon naman ay ka-text ko sa pamamagitan ng Viber app si Assunta de Rossi. Kinumusta ko ang kanyang pagbubuntis?

“Ok naman!” sabi niya.

Actually, mukhang mas ok na si Assunta ngayong nasa 5thmonth na siya ng pagbubuntis. Hindi pa nga lang siya natutuloy sa kanyang pagpapa-ultrasound sa kanyang OB-Gynecologist, kaya hindi pa niya alam ang gender ng baby nila ng mister na si Jules Ledesma.

Sabi nga pala ni Assunta, nakaka-touch ang family and friends niya na palaging nagtse-check sa kanyang kalagayan ngayong buntis siya.