‘ASAP’, ‘SNL’ war nagliyab: Benitez-Manahan vs Lopez-Villanueva bongga ang kumpetisyon

Alam mo, Dondon, dahil galing sa “ASAP Natin ‘To” ng ABS-CBN ang karamihan ng mga nasa “SNL (Sunday Noontime Live) ng TV5 na produced ng Brightlight Productions ni Mr. Albee Benitez, feel na feel ang tapatan ng dalawang shows noong Sunday.

Of course, may “All Out Sundays” ang GMA 7, pero more talaga ang tapatan sa “ASAP Natin ‘To” at “SNL”.

Siyempre, si Mr. M (Johnny Manahan) ang man behind “SNL”, kaya naman sobrang pinagkukumpara sila ng “ASAP Natin ‘To”.

Pero ang maganda, parehong tinutukan ang dalawang shows at pareho ring pinaganda. Ang winner nga ay ang viewers na tumutok sa kanila.

‘Yung “ASAP Natin ‘To”, maganda na, pero mas lalong pinaganda pa dahil nga sa bagong show na katapat nila.

Pero dahil sa tapatan ng “ASAP Natin ‘To” at “SNL” ay ang ABS-CBN (na napapanood na ang karamihang shows sa A2Z Channel 11 na pag-aari ng mga Lopez at Bro. Eddie Villanueva) at TV5 (tandem naman nina Mr. Benitez at Mr. Manahan sa SNL) ang TV networks na may war ngayon?

Kung ang former congressman turned TV producer na si Papa Albee ni Manay Lolit Solis ang tatanungin, hindi naman nakikipagtapatan ang kanyang Brightlight Productions sa ibang TV networks.

Ang gusto lang daw ni Papa Albee ay ang makapagbigay ng magagandang shows ang Brightlight Productions, and of course, ang mabigyan ng trabaho ang maraming mga taga-showbiz!

Anyway, mukhang very supportive naman ang advertisers kay Papa Albee dahil maganda ang commercial load ng “SNL” niya na pinangunahan nina Piolo Pascual, Maja Salvador, Donny Pangilinan, Jake Ejercito at Miss Universe 2018 Catriona Gray.

Ok din naman ‘yung “I Got You” nina Beauty Gonzales, RK Bagatsing at Jane Oineza, pati ang barkadahan sa gag show na “Sunday ‘Kada” nina Jayson Gainza, Ritz Azul, Daniel Matsunaga at iba pa.

At least, mas maraming choices ngayon ang viewers, huh!

***

Sold out concert malabo

Sa recent virtual presscon ni Martin Nievera para sa pagbabalik niya sa Vicor Music na unang recording label niya, nabanggit ng Concert King na dahil nga sa “new normal” na dala ng COVID-19 pandemic, mabalik man ang mga concert, hindi na mauuso ‘yung tinatawag na sold-out at SRO (standing room only).

Bago kasi ang pandemic, madalas na mababasa sa social media posting ng ilang mga concert producer na sold-out ang tickets nila at may iba naman na nagbubukas ng bagong sections para ma-accommodate ang maraming gusto pang manood, pero standing na lang at no seats available.

At ngayong nasa Vicor Music siya na pag-aari rin ni Boss Vic del Rosario, puwede rin daw magkaroon ng concert (kung puwede na) si Martin under Viva Live!

Sabi ni Martin, mas ok daw ang collaboration sa ibang artist. Hindi na raw uso ‘yung solo talaga dahil mas naa-appreciate nga ng mga fan ‘yung nagkakasama ang iba’t ibang mga singer!

***

Mga sinehan pinabubuksan na

May nagpadala sa akin ng link sa YouTube ng “We Miss Cinemas” na video ad daw ng Cinema Exhibitor Association of the Philippines.

“This is part of the organization’s reopening campaign which will help encourage people to go back and watch at our cinemas.”

May mga hastag din na, #SaSineSafeKa, #BestSeenInCinemas #SeeYouAgainInCinemas.

Sabi ko sa nagpadala ng YouTube link na ‘yon, “Kailan ba talaga magbubukas ang mga sinehana dito sa NCR?”

May announcement na rin kasi na matutuloy ang Metro Manila Film Festival 2020, pero sa pamamagitan na lang ito ng online.

Sabi ng pinagtanungan ko, “Jun, the cinemas (owners/operators) are hoping that we will be able to open our venues to our customers once NCR is declared as MGCQ (modified general community quarantine).

“We have to consider din kasi the thousand of employees working in the different cinemas nationwide. Our industry supports millions of jobs in movie productions & distributions and countless others in surrounding restaurants and retailers that rely on theaters for foot traffic

“Our cinema organization named CINEMA EXHIBITORS ASSOCIATION OF THE PHILS has developed an extensive set of health and safety protocols based on DOH, DTI, DOLE and IATF guidelines to ensure the safety of our customers and employees. And of course we will follow any additional protocols that the LGUs will prescribed to us.

“We hope that we will be allowed to open soon as the safety of our customers is our focus.”

Well, let’s wait and see na lang, pero marami rin talaga akong mga kilala na gusto na ring makapanood uli sa mga sinehan, pero may iba pa rin namang takot pa rin dahil nga sa pandemic!