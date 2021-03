‘ASAP’ live kanselado sa April 4

Hindi lang ang “It’s Showtime” ang magre-replay sa shows ng ABS-CBN dahil inilagay nga sa “bubble” ang Metro Manila pati ang apat na probinsyang malapit sa atin.

Ang “ASAP Natin ‘To” ay may fresh episode pa sa Sunday, pero ‘yung live sana nila sa April 4 ay kanselado na muna.

Sa April 11 na lang daw sila magla-live, kaya ang lahat ng involved doon, sa April 7 kailangang mag-quarantine at mag-swab test uli para siguradong safe sila sa COVID-19.

Actually, noon pa naman talaga mahigpit ang nasabing Kapamilya show sa lahat ng mga kasali sa show nila. Hindi puwedeng hindi nag-quarantine ang mga kasali roon bago sila mag-live at mag-taping.

Martin nakaramdam nang pagbubuntis

Anyway, mamayang 2:00PM, panoorin ninyo ang “Anything Goes” show ko sa Facebook page ng Abante News Online dahil guest ko ang twin-sister ni Martin Nievera, si Vicki Nievera.

Dapat ay may phone-patch lang si Martin sa show para batiin si Vicki, pero dahil magkasama naman sila sa bahay sa isang posh village in the south of Metro Manila, habang naka-phone-patch si Martin, pinuntahan talaga niya si Vicki sa kabilang room, kaya biglang kasama na siya sa episode na ‘yon.

Nakakatuwa nga pala ang mga kuwento ni Vicki tungkol sa pagiging twins nila ni Martin.

Hanggang ngayon kasi, may mga nabibigla pa rin kapag sinasabi niyang twin-sister siya ni Martin dahil may ibang mga hindi talaga nakakaala na may twin nga ang TV host/singer.

Ang iba, akala ay nagpe-pretend lang si Vicki. Hahaha!

May mga kuwento rin si Vicki tungkol sa pagkakasakit niya at may sakit din pala si Martin.

Madalas daw kung ano ang nararamdaman niya ay nararamdaman din daw ni Martin.

Ang nakakalokang kuwento pa ni Vicki ay noong buntis pala siya.

Tumawag daw si Martin para tanungin kung buntis siya, pero sabi niya ay hindi.

Sabi naman ni Martin, kasi raw siya ang nakakaramdam ng morning sickness. It turned out na buntis nga pala si Vicki.

So, watch kayo mamayang 2:00PM, huh!

TomCarl matagal nang engaged

Alam mo, Dondon (my dear editor), happy talaga ako sa engagement nina Tom Rodriguez at Carla Abellana dahil totoo ‘yung sinabi ko sa kanila kahapon sa pa-presscon ng GMA 7 na two of the nicest people sila sa showbiz.

Si Carla, sobrang nice na sa akin kahit noong baguhan pa lang siya sa showbiz at ipinakilala siya sa akin ng manager niyang si Arnold Vegafria.

Si Tom naman, wala pa sa Kapuso network, nakakatsikahan ko na at sobrang hilig niyang manood ng old Filipino movies at one time na nagkita kami, tuwang-tuwa siya dahil napanood daw niya ako sa “Bulag, Pipi at Bingi” kung saan ay kasama ako sa cast.

Nang makatsikahan ko nga ang manager ni Tom na si Popoy Caritativo ay nabanggit nito sa akin na sobrang hilig talaga ni Tom na manood ng old Filipino movies at paulit-ulit na pinapanood ng aktor ang “Bulag, Pipi at Bingi”.

Nabanggit ko nga pala kina Tom at Carla na bilib ako sa team na kinuha nila para sa proposal ng aktor sa kanyang fiancé.

Noong Christmas season kasi ay nakasama ko si Gideon Hermosa, pero ni wala itong sinabi na may proposal na palang naganap. Si Charisse Tinio naman ng Nice Print ay nakaka-text ko, pero talagang malihim din siya, kaya hindi nga nabuking na more than five months ago na pala naganap ang proposal ni Tom kay Carla, huh!

‘Yun na!