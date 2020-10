ASAP ayaw nang mag-live: Regine, Ogie nag-date sa bahay

Kahit katapat na nila ang ‘Sunday Noontime Live’ ng TV5 na pinamamahalaan ng dating direktor nila na si Mr. M (Johnny Manahan), hindi pa rin naman weekly magla-live ang “ASAP Natin ‘To”.

Noong Sunday lang sila nag-live para sa tapatan nila, pero sa mga susunod na mga show nila, taped na muna ang “ASAP Natin ‘To”.

Actually, hanggang kahapon (Thursday) sila nag-taping at next month na uli sila magla-live at sunod-sunod na tapings uli.

‘Yun na nga ang “new normal” ngayong panahon ng COVID-19 pandemic. Mas safe raw kasi ‘yon.

Ang mag-asawang Ogie at Regine (Velasquez) Alcasid, lumalabas lang ng bahay kapag may trabaho like sa “ASAP Natin ‘To”, pero hindi raw sila nagpupunta kung saan-saan.

Sabi ni Ogie nang maka-chat ko kahapon sa Viber, “Si Wifey (Regine), lumabas lang nang mag-shoot ng commercial. Talagang ‘ASAP’ live and tapings lang ‘yung ginagawa namin na regular kaya lumalabas.

“Hindi pa rin kami nagpupunta kung saan-saan. Ako, lumabas din para sa mass for my Dad (yumao ang tatay ni Ogie last month),” sabi ng singer/songwriter.

Sa bahay rin daw nagde-date sina Ogie at Regine.

Noong isang araw nga, bago sila nagpunta ng ABS-CBN ay may breakfast date ang mag-asawa.

“So, pinagluto mo si Regine?” tanong ko kay Ogie.

“Hindi ako nagluluto. Nagpaluto ako at breakfast date muna kami ni Wifey, pero sa bahay rin!” sagot niya.

Siyempre, kailangang mag-ingat ang mag-asawa lalo na at nagkaroon din ng COVID-19 issue si Ogie nang mag-positive siya sa rapid test noon at nang mag-swab test nga ay negative naman ang resulta at hindi nga kasi talaga accurate ang rapid test.

Anyway, sa chat pa rin namin ni Ogie ay nabanggit niyang sa November ay kailangan niyang lumabas ng bahay, “May mga shoot din ako for shows na raket. May mga work pa rin namang pumapasok. God is good!

“Si Nate, since mag-lockdown noong March 15, hindi pa talaga nakalabas ng bahay.

“Si Leila (panganay niya), lumalabas din for work,” chat pa ni Ogie.

Noon, kapag walang trabaho, madalas na naggo-golf din si Ogie with some friends at hindi na muna niya nagagawa ‘yon ngayong may pandemic pa rin.

Assunta, Baby Fiore bawal dalawin

Alam mo, Dondon (my dear editor), naikuwento na sa akin ni Assunta de Rossi ang exact date ng panganganak niya (sobrang lapit na), pero since ayaw niyang ipaalam muna ‘yon, quiet na muna ako.

Pero sobrang excited na nga siya sa pagdating ni Baby Fiore (tawag nila sa kanyang ipinagbubuntis) at pangako naman niya na babalitaan niya kaagad ang Abante once na isilang na nga niya ang kung tawagin nila ay “miracle baby”.

Bawal daw ang dalaw sa hospital, pero pagpunta doon ay sasamahan siya ng mister niyang si Jules Ledesma.

“Pero bawal sa delivery room. Sa recovery room na kami magkikita.

“Pero better kung pupunta lang siya at dadalaw, then uuwi rin. Hindi mag-stay overnight. Kasi ganoon na ngayon,” sabi ng aktres.

Kahit daw sa condominium penthouse na tinitirhan nila ay hindi muna sila tatanggap ng bisita para dalawin silang mag-asawa at si Baby Fiore.

Actually, gusto nga sana siyang madalaw ng manager niyang si Annabelle Rama, pero sabi nga ni Assunta, kapag ok na ang lahat sa pandemic na ito ay saka na lang magkita-kita.

“Ako rin naman, excited na akong makita kayo, pero talagang ganoon ngayon. Tiis-tiis na lang muna.

“Good thing nga may video call na ngayon, kaya pati ang pamilya ko sa Martano (Italy), nakaka-video call ko,” sey na lang ni Assunta.

Well, talagang ganyan ngayon, kaya kapag lumalabas ako paminsan-minsan, lahat ng errands na kailangan kong gawin, pinagsasabay-sabay ko na para hindi rin kailangang lumabas araw-araw.

Actually, Dondon, miss na miss ko na ‘yung nag-o-online show tayo sa studio ng Abante sa Makati City, huh! Sana next year nga ay puwede na at madalaw na tayo ng mga celebrity sa mismong studio natin!