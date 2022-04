Asan sina Gloria, Margie? Harnaaz naiyak kina Pia, Iris, Demi, Catriona

Habang binabasa niyo ito (Abante print version), may bago na ngang reyna ang Pilipinas.

Yes, April 30 ginanap ang Miss Universe Philippines 2022 sa Mall Of Asia Arena. At bongga lang na ipinalabas siya sa GMA-7, at sa ABS-CBN streaming platform tulad ng iWantTFC, ABS-CBN Entertainment YouTube channel, TFC.

At sino kaya kina Celeste Cortesi ng Pasay City, Pauline Amelinckx ng Bohol, Michelle Dee ng Makati, Annabelle Mcdonnel ng Misamis Oriental, Chantal Schmidt ng Cebu City, Jeanne Orcena ng Davao del Norte, Jona Sweett ng Aklan, Julia Saubier ng Albay, Jewel Palacat ng Ilocos Sur, Angelica Lopez ng Palawan, Isabel Luche ng Mandaue, Lou Dominique Piczon ng Cebu Province, Katrina Llegado ng Taguig, Ivylou Borbon ng Pangasinan, Vanessa Ann Caro ng Iloilo Province, Ghenesis Latuga ng Baguio, ang kinoronahan?

Pero siyempre, ngayon pa lang, sulit na sulit na ang kaligayahan ng mga fan sa mga ganap sa Miss Universe Philippines, ha!

Imagine, bukod kina Gloria Diaz, Margie Moran, limang Miss Universe ang nasa Pilipinas ngayon.

Una na nga si Miss Universe 2015 Pia Alonzo Wurtzbach, Miss Universe 2016 Iris Mittenaire, Miss Universe 2017 Demi Leigh Peters Tebow, Miss Universe 2018 Catriona Elisa Magnayon Gray, Miss Universe 2021 Harnaaz Kaur Sandhu.

Pag nagkataon, at dumalo rin sa event sina Gloria, Margie, ito na yata ang maituturing na pinaka-bonggang Miss Universe Philippines pageant night, ha!

“I love you Philippines!” sabi ni Harnaaz, matapos ang event na dinaluhan niya sa Ilocos Sur, na kung saan ay pinagkaguluhan nga siya ng mga Pinoy.

Anyway, itinuturing ni Harnaaz na pinaka-iconic dinner ang nangyari sa buhay niya noong Biyernes ng gabi, dahil nakasama nga niya ang mga Miss Universe sisters niya.

“Hi everyone. I’m heading to the one of the most iconic dinners of my life. I’m getting to meet, Pia, Catriona, Demi and Iris. They all have been such a great inspiration to me and supported me since the start and I cant wait to meet them in person and take if forward. Stay tuned!” sabi ni Harnaaz bago ang dinner o pagkikita nilang lima.

May mga lumabas din na video na nagkita na nga for the person sina Harnaaz at Catriona.

Makikita si Catriona na tumatakbo pa papalapit kay Harnaaz.

“Welcome to the Philippines!” sabi ni Cat kay Harnaaz.

Makikita sa video na pinapaypayan ni Harnaaz gamit ang kanyang kamay ang kanyang mukha, dahil naluluha siya na finally ay nakita, nakausap niya si Catriona. Inawat nga ni Cat si Harnaaz sa pag-iyak.

Well, ganun din ang senaryo, super emotional din si Harnaaz, nang makita niya sina Demi, Iris (judge sa Miss U 2021), at siyempre si Pia.

Masayang-masaya siya na nakasama ang mga sisters niya sa Miss U.

Ang cute naman ng reunion nina Pia, Demi, Iris (mga host). Ang bongga ng chikahan nila tungkol sa mga karanasan nila noong sumali sila sa mga local pageant sa kanilang mga bansa.

Remember, si Pia ang nagkorona kay Iris, at si Iris ang nagkorona kay Demi, at si Demi ang nagkorona kay Catriona.

Anyway, medyo nakalimutan lang yata ni Pia na bago siya, may dalawa na ngang reyna ang Pilipinas. Nasabi kasi ni Iris na kailangan manalo pa sila ng isang korona, dahil ang South Africa nga raw ay nakadalawa na, ang Pilipinas ay naka-dalawa na rin, kaya ang Miss France ang dapat manalo pa ng isa.

Baka nawala lang sa isip ni Pia sina Gloria at Margie, kaya hindi niya kinorek si Iris.

Oh, baka naman ang pinag-uusapan lang nila ay ang mga nanalo mula noong 2010 hanggang 2021? Char!

Sa isang video naman ng Miss Universe na pinagpasa-pasahan nina Pia, Iris, Demi, Catriona, at finally pinutong sa ulo ni Harnaaz ang bagong korona, nakaramdam ng panghihinayang si Miss Universe 2020 Andrea Meza.

“Wishing I was there. Love you all,” sabi niya sa limang sisteret niya.

Well, ‘the universe unite’ nga ang chika sa pagkikita ng limang reyna.

At sana nga, magkaroon pa ng pagkakataon na makasama sina Gloria, Margie, di ba?

Anyway, aliw rin ang mga Pinoy kay Demi, na ang hinog na ‘mangga’ agad ang inupakan kainin paglapag sa Pilipinas.

Siyanga pala, may participation din siyempre si MJ Lastimosa (Kumu lounge host ng ‘Miss UPH: The Preliminaries’).

Si Ariella Arida naman ay #MUPH2022 PLDT Twitter insider, na magri-report ng mga kaganapan live.

Bongga!