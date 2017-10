Asal ni Andanar, nakakahiya — Magdalo solon

“Nakakalungkot at nakakahiya na ganito ang asal ng isang opisyal ng gobyerno.”

Ito ang komento ni Magdalo Party-List Rep. Gary Alejano sa naging patutsada ni Presidential Communications Operations Office (PCOO) Secretary Martin Andanar na “maiingay na palaiyot” ang European organizations na bumabangga kay Pangulong Rodrigo Duterte.

Nagpapakita aniya ito ng kagaspangan ng ugali at hindi pagiging propesyunal.

Ayon kay Alejano, dapat ugaliin ang pagkakaroon ng diplomasya sa pakikitungo sa ibang bansa.

Nauunawaan aniya na isinusulong ng administrasyong Duterte ang independent foreign policy.

Pero hindi naman nangangahulugan na magpapakaangas na sa mga pahayag at ipangangalandakan ang masamang ugali.

Ang “political will” aniya ay hindi dapat sinasahugan ng kabastusan at kagaspangan.

Maipapakita umano ang pagkakaroon ng “political will” sa pamamagitan ng mga kongkretong aksyon.

Binigyang-diin ng kongresista na ang mga opisyal ng gobyerno ay nagsisilbing mukha ng buong bansa at sumasalamin ang aksyon ng mga ito sa kulturang Pinoy.

Kilala aniya ang mga Pinoy na magagalang at hospitable.





Pero sa kasalukuyan ang mga opisyal ng gobyerno pa ang nagpapakita ng hindi mabuting ugali at pasimuno rito ayon kay Alejano ay walang iba kundi si Pangulong Duterte kaya naman ginagawa itong modelo at iniidolo ng kanyang mga gabinete at kaalyado.

“Tila ang nakasanayan na ngayon ay kapag mas bastos, mas matapang umano, mas kahanga-hanga umano, mas posibleng ma-appoint at ma-promote sa puwesto,” puna ng Magdalo solon.

Ang bawat salita at aksyon umano ng mga opisyal ng gobyerno ay may “impact” sa imahe ng Pilipinas gayundin sa relasyon sa iba pang mga bansa.

“We do not want to project an image to the international community that does not truly represent the Filipino identity.

I condemn not only the recent remarks of PCOO Secretary Andanar, but all such statements and actions coming from government officials. We must all demand dignity in the office,” giit pa ni Alejano.