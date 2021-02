Arwind may bagong obra

HINDI lang sa basketball suportado ng misis si San Miguel Beermen veteran Arwind Santos kung hindi maging sa bagong hobby nito.

Ibinida ni Ivette ang mga likhang artwork kanyang asawa, gawa ito mula sa tanso kaya hindi nito napigilang ipakita sa kanyang social media account.

Ani Ivette, “amazing creations by the Amazing Spiderman. So proud of you, Tatay! Galing!

Dagdag pa ng misis ni Santos na maging siya ay nagulat sa talento ng kanyang asawa na hindi maitatangging magaling talaga. (Sarah Jireh Asido)