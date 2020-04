Arum may bagong putahe kay Casimero

KANSELADO ang bantamweight title unification bout nina Japanese fighter Naoya Inoue at Pinoy boxer Johnriel Casimero nitong Sabado dahil sa banta ng pandemic coronavirus.

Pero may bagong niluluto si Top Rank big boss Bob Arum para sa Filipino brawler.

“One of the possible fights we’re talking about for [Casimero] is Joshua Greer, our kid from Chicago,” kwento ni Arum sa BoxingScene.com.

“He was gonna fight Jason Moloney, so we could have him fight Casimero. That’s a good, competitive fight.”

Nananatili si Casimero (29-4, 20 KOs) sa Las Vegas hanggang sa makansela ang laban nito kay Inoue habang si Greer (22-1-1, 12 KOs) ay nakabase naman sa Chicago.

Ang bakbakang Greer-Moloney match ay co-feature sana sa laban nina Inoue at Casimero. (Ferdz Delos Santos)