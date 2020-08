Arum hibang – Gibbons

Malabo pa sa ihi ng sanggol ang nauulat na bakbakan nina World Boxing Association (WBA) welterweight champion Manny Pacquiao at World Boxing Organization (WBO) 147-pound king Terence Crawford.

Lumabas sa mga pahayagan ang sinabi ni Top Rank Promotions head Bob Arum na niluluto ang Pacquiao-Crawford fight na gaganapin sa Nobyembre.

Pero binisto ni MP Promotions chief Sean Gibbons ang kahibangan ni Arum, sinabi nitong walang negosasyong nagaganap sa magkabilang panig.

“I have no idea what Bob is talking about, and I am not involved,” wika ni Gibbons.

Hinayag ni Gibbons na hindi nakikipag-ugnayan ang kampo ni eight-division world champion Pacquiao para sa sinasabing Crawford fight ni Arum.

Wala pang imik ang kampo ng ‘Pambansang Kamao’ at fighting senator, hindi pa sila naghahayag kung kailan ang sunod na laban ni Pacquiao. (Elech Dawa)