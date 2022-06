ARTA bumaligtad sa desisyon vs 2 telecom

Binaliktad ng Anti-Red Tape Authority (ARTA) ang posisyon ng nasuspindeng director general nito na si Jeremiah B. Belgica at iba pang opisyal sa pamamagitan ng pagsasantabi sa nauna nang ibinigay nito na Declaration of Completeness and Order of Automatic Approval.

Sa dalawang magkahiwalay na resolusyon ng ARTA na may petsang Hunyo 17, 2022, binawi na ng ARTA ang naunang pagpabor nito sa magkahiwalay na reklamo na inihain ng News and Entertainment Network Corporation (Newsnet) at Now Telecom Company, Inc. (NOW Telecom).

Ang mga resolusyon ay pirmado mismo nina Officer-In-Charge Anti-Red Tape Authority Atty. Ernesto V. Perez, OIC Director for Investigation, Enforcement and Litigation Office Atty. Leonardo O. Tapia, at Atty. III Litigation Division Atty. John Ramil V. Rabe. Sinundan lamang ng mga bagong desisyon ng ARTA ang naging paghatol dito ng Department of Justice (DOJ) at final and executory na ang desisyon ng departamento.

Dahil dito, naghain ang NTC ng petition for adjudication sa DOJ noong 2020 kung saan kinukuwestiyon nito ang jurisdiction ng ARTA sa quasi-judicial powers ng komisyon. Noong taong ding iyon, nagpasa ang NOW Telecom ng kapareho sa Newsnet na reklamo sa ARTA na humihingi rin ng automatic approval at iba’t ibang frequencies na pinayagan din ng ARTA.

Sa hininging opinyon ng NTC, nagdesisyon ang DOJ na ibasura ang Order of Automatic Approval na inisyu ng ARTA pabor sa Newsnet dahil hindi umano aplikable ang EODB Law sa tungkulin at kapangyarihan ng NTC.