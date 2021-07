Art in the Park Online ipinagdiriwang ang Crystal anniv

Ang Art in the Park Online ay muling nagbabalik para sa kanilang Crysta Anniversary na nagsimula nitong Hulyo 25 hanggang sa Agosto 1, 2021 para sa isang ispesyal na pagdiriwang.

Ang ika-labing limang taong anibersaryo ay eight-day online fair ay magtatampok ng higit sa 10,000 na mga likhang sining biswal na galing sa 62 art galleries, apat na natatanging exhibit, at iba’t-ibang aktibidad na matutunghayan at pwedeng salihan online.

Simula pa noong 2006, humigit kumulang na P20milyon na ang naipon ng nangungunang abot kayang art fair sa bansa. Ang mga nalikom na halaga ay inilaan ng Museum Foundation of the Philippines para sa mga proyektong nitong pinapalawak ang kamalayan para sa National Museum at ang malawak na network nito. Ang mga nakalap na pondo ay inilaan ng Museum Foundation of the Philippines Inc. (MFPI)ipang maisakatuparan at mapatakbo ang isang programang nagbibigay ng mga gawad para sa iba’t-ibang pagsisikap pang-kultural kabilang ang pag-suporta sa mga publikasyon at international benchmarking tours ng mga ehekutibo sa National Museum.

Ang mga kasali sa Art in the Park Online 2021 Special Edition ay ang mga sumusunod: Altro Mondo Gallery, Ang I.n.K., Archivo 1984, Arnold Art Collection, ArtBeat Collective, Artepintura Gallery, Artery Art Space, ART for Space Gallery, ART LAB: Atelier Cesare & Jean Marie Syjuco, ArtPAPER, Art Toys PH, Art Underground, Art Verite Gallery, Association of Pinoyprintmakers, Authenticity Zero Collective, Avellana Art Gallery, Boston Art Gallery, Cevio Art Haus, Cornerstone Pottery – EJ Espiritu, District Gallery, FA Gallery, Far Eastern University, Galeria de las Islas, Galerie Anna, Galerie Artes, Galerie Stephanie, Good on Paper, ILCP Art Space, Jon and Tessy Pettyjohn, J Studio, KASIBULAN – Kababaihan sa Sining at Bagong Sibol na Kamalayan, Kulay Art Group, Limbo, Los Nuevos Conquistadores, MAG, Manila Collage Collective, Modeka Art, MONO8 Gallery, Museum Foundation of the Philippines, Nineveh Artspace, Neal Oshima Photography, Orange Project, Parokyano ng Malabon, Qube Gallery, Resurrection Furniture and Found Objects Gallery, Sagada Pottery, Sheerjoy, Shelter Fund, Sierra Madre Gallery, Space Encounters, TUP-CAFA Fine Arts Department, The Mighty Bhutens, The Photography Zone, The Thursday Group, Tin-Aw, UP College of Fine Arts, Village Art Gallery, Vinyl on Vinyl, Meme Contemporary Art Gallery, Ysobel Art Gallery, and White Walls Gallery.

Karamihan sa art pieces ay nagkakahalaga ng P70,000 at mas budget friendly para sa ispesyal na anibersayong handog na ito, at ang kikitain rito ay mapupunta sa MFPI na pinang-susuporta nila mga proyekto at programa ng National Museum of the Philippines.

Ang Art in the Park ay inayos ng Philippine Art Events, Inc., para sa pakinabang ng MFPI, sa pakikipagsosyo sa Globe Platinum at Bank of the Philippine Islands na may suporta mula sa MACEA at Barangay Bel Air.

Para iba pang impormasyon, mangyaring bisitahin ang www.artinthepark.ph | Facebook: @artinthepark | Instagram @artintheparkph