Arroyo binutata ni Sotto sa pederalismo

IGINIIT ni Senate President Vicente ‘Tito’ Sotto III na hindi nakikitaan ng Senado ng sense of urgency ang isinusulong na federalism charter ng Mababang Kapulungan ng Kongreso na nasa ilalim ng liderato ni House Speaker Gloria Macapagal-Arroyo.

Hindi tulad aniya ng Kamara na minamadali ang pagpasa ng panukalang pederalismo, wala nang nakalaan na panahon ang Senado para busisiin at talaka­yin pa ito dahil higit na prayoridad aniya ang panukalang pambansang badyet.

Paliwanag ni Sotto, nanga­ngailangan ng sapat na panahon ang Senado para pag-aralan ang isinusulong na pederalismo kung kaya’t hindi dapat ito minamadali.

“We’re not even sure to be able to pass the (budget) before the end of the year because of the delayed transmittal to us from the House of Representatives, how can we tackle such a very controversial matter?” sabi ni Sotto.

Tulad ni Sotto, iginiit din ni ­Senador Aquilino ‘Koko’ Pimentel III, na advocate ng pe­deralismo, na wala nang oras ang Senado upang talaka­yin pa ang panukala.

Sa ngayon, mas mainam aniya na ipabuya muna sa liderato ng Kamara ang kahihinatnan ng panukalang fede­ralism charter.

“The Senate has no more time for that because we are focused on the budget,” sabi ni Pimentel.

“Let the House leadership take on Charter change,” sabi pa nito.