Aron makadaginot: Pisi o injection ang gustong gamiton ni Duterte sa death penalty

Kung si Presidente Rodrigo Duterte ang magbout, pisi ug injection lang ang pilian sa pagpatuman sa silot kamatayon.

Gibutyag kini ni Presidential Spokesman Salvador Panelo human gihangyo sa Presidente sa Kongreso ang subling pagbanhaw sa death penalty.

Matud ni Panelo ng

a dili gusto ang Presidente nga gastoso nga proseso bisa posible matud niya nga pisi na lang o ang lethal injection nga maoy gigamit kaniadto sa dihang gipatuman ang death penalty.

“Kung tatanungin mo siya, walang gastos eh ano na lang, lubid. But ‘yung dati siguro lethal injection, ” matud ni Panelo.

Matid sa kalihim nga desidido ang Presidente nga ipatuman ang death penalty sa nasud tungod usab sa naghitak nga problema sa iligal nga drugas ug graft.

“Ang feeling ng Presidente, ‘yan ang pinakamabigat na problema natin. One is corruption, two is sa droga kaya siguro mas gusto niya ‘yon, hoping that it will mitigate the upsurge of these drug menace as well as the plunderous activities of the plunderers,” dugang pa ni Panelo.

Matud niya nga posible nga sertipikahan “urgent” sa Presidente ang death penalty bill nga gisang-at ni ni Senador Bong Go sa Senado batok sa mga drug trafficker ug ubang pang matang sa lunoug nga krimen.