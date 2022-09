Aroganteng pulis sumuko sa Camp Karingal

Sumuko sa Camp Karingal sa Quezon City ang isang pulis makaraang mapagtripan ng kanilang grupo na magpaputok ng baril habang nag-iinuman sa Marikina City noong Biyernes.

Ayon kay Quezon City Police District (QCPD) director Brig. Gen. Nicolas Torre III, isinurender din ni Corporal Felipe Pauig, 32-anyos, nakatalaga sa District Tactical Motorized Unit (DTMU) at residente ng Brgy. Tumana, Marikina City, ang kanyang service firearm sa superior niya na si Lt. Col. Reynaldo Vitto.

Kinasuhan si Pauig ng alarm ang scandal kasama sina Jail Officer 1 Dolfino Gatan, nakatalaga sa Bureau of Jail Management and Penology (BJMP) sa Bicutan, Taguig City at Jestony Pauig, security guard at residente ng Barangay Tumana sa Marikina City.

Nauna nang iniutos ni Torre ang manhunt laban kay Pauig nang makarating sa kanyang kaalaman ang ginawang pagpapaputok ng baril ng grupo nito habang nag-iinuman sa kahabaan ng Kangkong St. sa Barangay Tumana bandang alas-10:00 ng gabi.

Lumitaw sa imbestigasyon na ­unang nagpaputok si Pauig at saka sinundan ng jailguard at ni Gatan gamit ang baril ng huli. Walang nasaktan sa insidente pero naalarma ang mga residente sa ginawa ng tatlo. Nagsimula na ang pre-charge evaluation para sa paghahain ng kasong administratibo laban dito. (Dolores Cabreza)