Arocha ililipad Flying Titans

HINDI pa man nakaka-graduate noon si three-time NCAA champion at open spiker Regine Arocha ay kinukuha na ito ni coach Oliver Almadro ng Choco Mucho Flying Titans.

Ito ang isiniwalat ng former Arellano Lady Chiefs stalwart sa Volleyball DNA at kung paano ito napunta sa panig ng Choco Mucho.

“I remember nung college days ko po nagtune-up game kami against Ateneo then after po ng game na ‘yun si coach O (Oliver), bago kami umalis binulungan niya

ako, sabi nya ‘kukunin kita ‘pag graduate mo’,” saad ni Arocha.

Nang marinig umano ito ng 23-year-old Rizal native hitter, nagkaroon ng maikling panahon kasama ang Sta. Lucia Lady Realtors, ay hindi ito makapaniwala.

“Parang hindi po ako naniniwala na ‘bakit ako?’ ang dami dami diyan malalakas, bakit ako lang, parang ganun,” sey ng 5-foot-6 volleybelle. “Hindi ko po talaga siya masyadong inisip pero nung nag-chat, ‘Oh my!’ totoo nga.”

Samantala, ipinunto naman ng two-time NCAA Finals MVP na target ng Flying Titans ang masungkit ang kampeonato sa darating na Premier Volleyball League Open Conference.

“Almost all the teams naman po ‘yun naman po ang goal (championship), kaya talagang go hard kami with the training para dun sa goal na ‘yun,” saad ni Arocha. (JAToralba)