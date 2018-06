Arnold Clavio, Karen Davila, tinawag na bastos, walang breeding, mababaw ni Jay Sonza

Nagpasabog ang veteran newscaster at TV host na si Jay Sonza tungkol sa mga reporter daw ngayon sa TV na walang ethics at walang depth sa kanilang pag-deliver ng report.

Sa kanyang post sa Facebook, nag-namedrop si Sonza ng mga journalist na para sa kanya ay mga mabababaw at nagpapakita ng walang respeto diumano sa kanilang propesyon.

Ano kaya ang maiko-comment nina Joseph Morong, Kara David, Joel Zobel, Arnold Clavio, Alvin Elchico, Zen Hernandez, Karen Davila, Ed Lingao at Lourd de Veyra dahil sa sinabing ito ni Sonza tungkol sa kanila?

Heto ang kanyang post sa FB page niya:

“SAD NOTE. Karamihan ng mga bagong sibol na mga reporter/anchor sa radyo at telebisyon ngayon ay walang mga modo (walay batasan/ala lang asin), bastos at may pinag-aralang nasabi pero walang breeding at mababaw o walang depth o hindi aral sa mga isyu.

Illustrative examples (i.e.): JOSEPH MORONG/kara david/joel zobel/arnold clavio (gma); ALVIN ELCHICO/zen hernandez/KAREN DAVILA at isa pang lady host sa anc (abs-cbn); ed lingao/LOURD DE VERA/isang hindi kilalang news reader na babae (tv5); at marami pang iba.”

Heto naman ang ilang netizen na nag-comment sa pinost ni Sonza:

“Totoo po lahat yan sir Jay. Naaalala ko parati ko pinapanood ang Mel And Jay pero ngayon wala ng kwenta ang mga balita. Kaya i stopped watching news”

“Oy ngayon nyo lang ba nahalata sir jay eh ng umupo si digong d n sila nagkandaungaga sa kakahanap ng mali ni digong para headline nila si kara ano pat naging anak sya ni randy david idagdag pa natin si winnie monsod bawal daw ang pasaway pero numero unong pasaway ang matandang lente nya”

“tingin ko dapat may gawin ang station mismo dito. sila ang dapat dumisiplina sa mga empleyado nilang lumalabag sa code of ethics, kung meron pa nga ba sa news media.”