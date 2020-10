Arnis abanger pa rin

NAKAHANDA na ang Philippine Eskrima Kali Arnis Federation (PEKAF) sa pagsasaimplementa ng kanilang mga programa sa sunod na taon habang ipagpapatuloy na lamang nito ang mga natitirang programa habang naghihintay sa inaasam na COVID-19 vaccine.

Napagkasunduan sa 21st Board meeting via Zoom videoconferencing ng nasa Board of Trustees, sa pangunguna ng chairman at president na si Senador Juan Miguel Zubiri ang susundin na mga plano para sa kinikilalang pambansang sports.

“We must all continue to observe health protocols set by the DOH and IATF as we wait for the much needed COVID-19 vaccine,” sabi ni Zubiri.

Tinalakay ng PEKAF ang mga plano nila sa natitirang dalawang buwan ng 2020 at sa papasok na taong 2021. (Lito Oredo)