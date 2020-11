Bilib kami kay G Toengi na kahit naka-base na sa America at paminsan-minsan ay nakakagawa pa rin ng ilang proyekto sa bansa, nakikita namin sa kanyang social media account yung malasakit pa rin niya sa bansa.

Kilalang DDS si Arnell Ignacio kaya todo ang pagtatanggol nito sa gobyerno, lalo na kay Presidente Duterte. Pero si Arnell ay taga-entertainment industry rin. Pinaniniwalaan na dahil sa pagtatanong ni Angelica Panganiban noong kasagsagan ng bagyong Rolly kung nasaan ang Pangulo nag-ugat ang recent post ni Arnell.

Sabi ni Arnell, “Noon ang artista kadalasan ang tingin e mahina ang ulo… na stereotyped kung baga. Nakakasama nga ng loob noon… pero ngayon ang hirap na ipagtanggol. Ang daming prueba eh me yabang pa nga sa katagangahan e.”

Marami rin netizens ang nag-react sa post na ito ni Arnell. Na porke’t daw ba nagtanong ang isang artista sa galawan ng mga nasa gobyerno, mayabang at tanga na?

Kung si Arnell ay hindi nagawang pangalanan kung sino ang tinutukoy niya, iba si G na diretsahang in-addressed si Arnell.

At may hirit pa si G na tinumbok ang “napapanot” na ulo ni Arnell. Sey ni G, “Arnel- dahan dahan lang sa pag-atake ng mga kasamahan sa industriya na ginagamit lang naman ang kanilang boses na karapatan naman nila… Sa kaalaman ko, ang may mahinang ulo ay ‘yung di tumutubong buhok mo kaya, kaya tuloy naka-plug ins ka…” at saka niya sinundan ng lawit dila emoticon at peace sign.

Mikki namanhikan kay Bettina

Napakaraming nagu-good vibes sa mga post sa Instagram nina Bettina Carlos at ng fiance na si Mikki Eduardo. Hindi pa nila niri-reveal ang exact date ng kanilang wedding, pero obvious sa mga post na it’s just around the corner or malapit na malapit na.

Ang ganda ng pinost na photo ng fiance ni Bettina kunsaan, magkasama ang sa isang frame ang pamilya ni Bettina at pamilya ni Mikki. That includes their respective mothers, their siblings, Mikki’s pamangkin at ang unica hija ni Bettina na si Gummy.

Pero ang mas naging kapansin-pansin sa amin, kasama rin sa family picture ng both families ang yaya ni Gummy at wala pa man si Mikki sa buhay ng mag-ina ay tinuturing na ni Bettina na bahagi na ng pamilya niya.

Base sa caption ni Mikki, mukhang ready na rin ang magiging tahanan nila once na ikasal sila. Sa caption niya kasi, “Both families spent a week together, in our future zip code. Can this pass as pamamahinkan already?”

Masaya rin ang mommy ni Bettina nag-comment sa post na ito ng kanyang future son-in-law nang, “Beautiful bonding. I praise God for knowing you and your family.”

Marian pabor kay Sanya sa ‘Yaya’

Alam naman na ng lahat na kahit may nasimulan na rin i-taped si Marian Marian sa supposedly, primetime series niya na “My First Yaya” ay nag-back-out siya rito para sa safety, lalo na ng dalawa niyang mga anak na sina Zia at Sixto.

Ang pumalit nga sa kanya ay si Sanya Lopez na sabi naman ni Marian, walang problema sa kanya kahit na sino pa ang mapiling ipalit sa kanya ng GMA-7 dahil una sa lahat, siya naman ang nag-back-out at nagpapasalamat siya sa pang-unawa at suporta ng network sa situwasyon niya.

At sa kanilang dalawa ni Dingdong Dantes na siyang tumatayong director niya ngayon sa Tadhana, nagsabi rin ang huli na kahit siya muna talaga ang bahala sa kanila.

“Actually, nag-usap kami niyan. Kahit ako rin talaga, hindi rin ako panatag na lumabas. Kung lalabas man ako, very, very sandali lang, for the endorsement. Pero hangga’t maaari talaga, kahit ako sa sarili ko, ayokong lumabas. Kasi, natatakot din ako.

“Sabi ko nga, kung wala akong anak, kaya kong protektahan, kaya ko ang sarili ko. Eh what if, ‘wag namang mangyari, paano ang mga anak ko? Lalo na si Sixto, pinapadede ko pa. Kung may mangyayari, hindi puwede.

“Kaya sabi niya siguro, ako na muna for now. So sabi ko, okay. Masuwerte pa rin ako na kahit paano, may Tadhana ako. May sinu-shoot ako na endorsements, very quick lang. Maximum of three hours, uwi na.

At maganda rin daw sa mga shoots niya, lahat ay nate-test ay siguradong COVID-free para ligtas din silang makakauwi sa mga bahay-bahay.

“So, okay lang yun na siya muna ang mag-trabaho,” natawang sabi ni Marian.

Anyway, hindi rin akalain ng Kapuso Primetime Queen na aabot ng tatlong taon ang kanyang programa na “Tadhana” at simula nga ngayong November 7 ay magkakaroon ito ng month-long specials tuwing Sabado ng hapon sa GMA-7.