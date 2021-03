Arnell minalditahan ni young actress

Naku, Dondon (my dear editor), buti na lang talaga at namimili ng mga gamit para sa pagpapa-renovate ng house niya si Arnell Ignacio nang makatsikahan ko sa “Anything Goes” ng Abante News Online Facebook page at hindi niya ma-recall ang name ng isang young actress na nag-attitude sa kanila or else, nabuking na ng viewers natin kung sino ang girl na ‘yon.

Sa “Oh My Job (OMJ)” radio show kasi nila ni Tuesday Niu sa DZBB every Saturday (na napapanood din sa GTV na dating GMA NewsTV), hindi pala si Bea Binene ang co-host nila.

“Hinila na lang namin doon si Bea. Iba dapat. Hindi ko na lang matandaan ang pangalan!” sabi ni Arnell.

Pero nag-attitude nga raw ang young actress na ‘yon at palaging hindi available kapag may schedule sila sa pre-production ng kanilang show.

Eh, ‘yung young actress pa naman daw na ‘yon ang kung may hinahanap na kung ano-ano sa kanila dahil nga sa COVID-19 health and safety protocols na ginagawa naman nila, pero ang young actress naman daw na ‘yon ang hindi sumisipot.

So, hanggang sa nagsimula na nga sila ni Tuesday, nawala na ang dapat na co-host nila at naisipan nga nila na ilagay doon si Bea na very cooperative naman.

Ang “Oh My Job (OMJ)” radio/TV show nga pala nila nina Tuesday at Bea ang dahilan kung bakit hindi pa rin tuluyang umuupo si Arnell bilang chairman of the board ng IBC-13. Kailangan daw kasi talaga siyang mag-resign sa GMA 7, eh, marami raw natutulungan ang radio/TV show nila, kaya mahirap daw for him na magdesisyon sa ngayon.

Anyway, sa tsikahan pa rin namin ni Arnell, na-touch ako nang sabihin niya na dahil sa magandang pakikisama sa kanya ng entertainment press ay palagi siyang available na pagbigyan tayo, Dondon.

Actually, sinasabihan nga raw niya ang ibang mga artista na parang balewala ang entertainment press dahil sa napakaraming followers sa kanilang social media accounts na dapat ay matutong makisama sa mga tumutulong sa kanila sa showbiz.

“Ako talaga, more than the publicity, mahal ko ang mga reporter dahil ang saya nilang kasama. Ang ganda nilang makisama. Nami-miss ko na nga ang mga presscon. Sana nga bumalik sa dati na nagkikita-kita tayo.

“Na kahit tsikahan lang at hindi naman kailangan ‘yung isulat,” sey ni Arnell.

Well, ‘di ba, Dondon, nakaka-touch si Arnell?!

Annabelle tinawag na ‘aswang’

Napagtsikahan din namin ni Arnell ang dati niyang manager na si Annabelle Rama. Nami-miss na raw ng TV host/comedian si Bisaya.

“Kumusta na si Tita Annabelle?!” tanong ni Arnell at ikinuwento ko ‘yung eksena sa bahay ng mag-asawang Eddie Gutierrez at Bisaya noong Sunday.

Magkakasama kasi kami nina Bisaya at Richard Gutierrez sa dining table. Tsika nang tsika si Bisaya.

Eh, super white hair na si Bisaya at gulo-gulo pa ang buhok, kaya biniro ko, “Tita, ganyan ang hitsura ng mga aswang sa old movies na napapanood ko. Hahaha!”

Natawa rin si Bisaya, pati si Richard.

Sabi nga ni Richard, “Ma, bakit hindi ka kasi magpakulay ng buhok mo?”

“Takot akong lumabas. Takot akong mag-parlor. Ayoko,” sey ni Bisaya na behaved nga lang sa bahay nila dahil baka raw siya magka-COVID-19.

Sabi ko naman, “Tita, magpabili ka na lang ng hair dye. Ikaw na ang magkulay ng buhok mo!”

“Hindi ako marunong. Kaya nga nagtu-turban na lang ako. Pero tinamad naman akong mag-turban ngayon dahil tayo-tayo lang naman.

“Ayoko namang magpa-home service at ipapa-anti-gen swab test ko pa, ang gastos. Tiisin ko na lang ang hitsura ko. Hahaha!” sey pa ni Bisaya.

In fairness, marunong na ring magtipid si Bisaya, huh!

‘Yun na!