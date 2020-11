Army: Mga celebrity ginagamit ng NPA

Nagbabala ang Armed Forces of the Philippines (AFP) kaugnay sa umano’y modus ng mga Communist Party of the Philippines-New Peoples’ Army (CPP-NPA) sa pagre-recruit ng mga miyembro nito.

Sinabi ni AFP Chief of Staff General Gilbert Gapay na nais nilang mas paigtingin ang public awareness sa mga modus ng CPP-NPA na ginagamit at na-eexploit diumano ang paniniwala ng kabataan, mga estudyante at celebrity para maitulak ang kanilang mga agenda.

Humarap ang opisyal ng AFP sa Senate Committee on National Defense and Security, Peace, Unification and Reconciliation kung saan binusisi ang umano’y red tagging sa mga sikat na personalidad, mga institusyon at mga organisasyon. Aniya, walang nangyayaring red-tagging at ang mismong salita ay galing mismo sa mga CPP-NPA. (Kiko Cueto)