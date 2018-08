Army General, colonel ug 18 ka opisyal sa V.Luna Hospital gitangtang ni Duterte

Gitangtang ni Presidente Rodrigo Duterte ang mga opisyal sa V. Luna Medical Center tungod sa anomalya ug kahiwian.

Giila ang mga gitaktak nga silang Brigadier General Edwin Leo Torrelavega, Commander sa AFP Health Service Command, ug Colonel Antonio Punzalan, Commander sa V.Luna Medical Center, Chiefs of Management and Fiscal Office, and the Logistics office sa AFP Health Service Command.

Matud ni Presidential Spokesman Harry Roque, gawas sa duha ka AFP officials, laing 18 pa ang uban nga gitaktak tungod sa ilang panagkonsabo sa anomaliya ug kahiwian sa tambalanan.

” Several high ranking officials and employees of V. Luna Medical Center health Service Command undertook anomalous purchases of equipment and engage in fraudulent transactions including ghost purchasing, splittings of contract circumvent mandatory bidding processes and conceiving fictitious suppliers,” matud ni Roque.

Dismayado ug nasuko pag-ayo si Presidente Duterte sa nadiskobrihan nga anomalya sa V.Luna Hospital busa gimandu niini ang pagtaktak sa mga nalambigit nga opisyal ug gipaubis dayun sa Court Martial proceedings.

Nasayran nga P500 million ang pasiunang pondu nga gihatag sa Presidente sa V.Luna Medical Center alang sa rehabilitasyon ug pagpalit ug mga bag-ong medical equipments gawas pa sa P50 million matag bulan buwan alang sa tambal sa mga samdang sundalo ug uban pang mga pasyente.

Matud ni Roque nga matag anomalyang transaksiyon ay nagkantidad ug P1.491,570 apan sa kinatibuk-an moabot sa gatosan ka milyon ka pesos ang anomaliya nga nakit-an sa Presidente.

Nadiskubre ang anomalya pinaagi sa usa ka whistleblower busa milihokdayun ang liderato sa Armed Forces of the Philippines.

Miingon si Roque nga nakadawat ug report sa miaging semana si Presidente Duterte.

“The reports came in last Monday which explains why the President was very aggravated in talking about corruption in the last cabinet meeting because there was the issue of both Nayong Pilipino and V.Luna information which he has just received concerning fraudulent activities in both agencies,” dugang pamahayag ni Roque.