Army chief binawi hirit na martial law sa Sulu

Biglang binawi ni Philippine Army chief Lt. Gen. Cirilito Sobejana ang kanyang naunang rekomendasyon na magdeklara ng martial law sa Sulu matapos ang twin bombing sa Jolo.

Naniniwala si Sobejana na bukod sa martial law ay mayroon namang ibang mga pamamaraan para mapanatili ang kaayusan at kapayapaan sa lugar.

“Besides, I always give due respect to the wisdom of our national leadership and the sentiment of the general public,” sabi nito.

Paliwanag ni Sobejana, kaya lang niya nairekomenda ang martial law dahil na rin sa resulta nito noong ipinatupad sa Sulu kung saan nakita niyang naging maayos ang peace and order sa lalawigan at malaki rin ang nabawas sa aktibidad ng mga terorista lalo na ang Abu Sayyaf Group. (Kiko Cueto)